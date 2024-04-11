Ритуалом привлечения богатства поделилась Кети Топурия

Кети считает — их дензнаки не стоит копить.
Деньгами обязательно нужно пользоваться — тогда они будут возвращаться обратно, уверена солистка A'Studio. Если помогать финансово другим, то деньги также возвратятся владельцу, указывает Газета.Ru.
Также она поделилась — как поступал ее дедушка. Средства нужно поделить пополам. Выносить из дома нужно столько, сколько намерен потратить. А другую половину оставить на месте.
Ранее Кети Топурия рассказала о неудачной пластике.
По словам певицы, она попросила купить брата шоколадку. Тот выполнил ее просьбу, но кинул купленный шоколадный батончик ей в нос. Дело было зимой. И лакомство он купил на улице. Твердая шоколадка повредила нос певицы. Выросла горбинка.
Топурия была не против горбинки на носу, но у нее также возникли проблемы с дыханием. В итоге она решила сделать ринопластику. Однако операция прошла неудачно.
Позже Топурия обратилась к другому хирургу, который исправил ей проблему.
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