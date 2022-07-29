«Ривердейл» – подростковый детектив, ставший фэнтези.

В 21-м столетии одним из самых распространенных жанров для кино и телевидения стали проекты, основанные на комиксах. Свою актуальность и популярность смогли доказать, как киновселенная Marvel вместе с Мстителями, так и телеканал The CW, выпустивший на экраны «Стрелу», «Супергерл», а также «Ривердейл». Рассчитанный в основном на подростковую аудиторию, «Ривердейл» мгновенно стал хитом, получив миллионы поклонников по всему миру. Причину такой популярности мы обсудим ниже. И если вас заинтересует данный сериал, то вы можете обратиться к сайту https://riverdale-online.com/ , претендующему на звание одного из лучших фан-сайтов по сериалу «Ривердейл». Для вас здесь представлены все серии сериала в нескольких озвучках, а также различная информация, среди которой описание серий, комментарии, биография героев, обои и прочее.

Так действие телесериала разворачивается в тихом, спокойном провинциальном городке Ривердейл, где, по словам главных героев, ничего не происходит. Однако после неожиданного исчезновения старшеклассника Джейсона Блоссома жизнь всех жителей меняется. Пока простой парень Арчи Эндрюс пытается определиться между музыкой и футболом, а также пытается наладить личную жизнь после романа с учительницей и знакомства с таинственной богачкой Вероникой Лодж, его лучшая подруга Бетти Купер и местный изгой Джагхед Джонс берутся за расследование пропажи Блоссома. Однако ребята еще не понимают, сколько тайн им придется раскрыть и сколько скелетов они вытянут из шкафов.

Действующие персонажи

Помимо интриг, расследований, любовных четырехугольников и немалой доли фантастики, одной из значительных причин свалившегося на проект успеха стал идеально подобранный актерский состав. Так главными героями выступили:

Арчи Эндрюс — главная роль симпатичного и популярного рыжеволосого старшеклассника досталась новозеландскому актеру по имени Кей Джей Апа.

Бетти Купер — умная и стеснительная девушка , тщательно скрывающая как влюбленность в своего лучшего друга , так и собственную темную сторону. Роль исполнила Лили Рейнхарт , для которой проект стал настоящим прорывом.

тщательно скрывающая как влюбленность в своего лучшего друга так и собственную темную сторону. Роль исполнила Лили Рейнхарт для которой проект стал настоящим прорывом. Вероника Лодж — самоуверенная и красивая девушка , приехавшая в Ривердейл из Нью-Йорка после громкого скандала с участием ее родителей , образ которой на малых экранах воплотила Камила Мендес.

приехавшая в Ривердейл из Нью-Йорка после громкого скандала с участием ее родителей образ которой на малых экранах воплотила Камила Мендес. Шерил Блоссом — самоуверенная и манипулятивная богачка , потерявшая брата-близнеца при загадочных обстоятельствах. Роль исполнила Мэделин Петш.

потерявшая брата-близнеца при загадочных обстоятельствах. Роль исполнила Мэделин Петш. Джагхед Джонс — местный изгой , пишущий книгу о загадочной пропаже Джейсона Блоссома , а также связанный с преступной группировкой «Змеи Саутсайда». Образ воплотил на малых экранах популярный американский актер Коул Спроус.

Интересные факты про «Ривердейл»

Пару лет Лили Рейнхарт и Коул Спроус , сыгравшие Бетти Купер и Джагхеда Джонса , скрывали роман , переросший с малых экранов в реальную жизнь. Спустя три года отношений пара рассталась , после чего создатели сериала решили развести и их персонажей.

сыгравшие Бетти Купер и Джагхеда Джонса скрывали роман переросший с малых экранов в реальную жизнь. Спустя три года отношений пара рассталась после чего создатели сериала решили развести и их персонажей. Роль Фреда Эндрюса , отца главного героя Арчи , досталась популярному американскому актеру Люку Перри , прославившемуся благодаря телесериалу 90-х «Беверли-Хиллз , 90210». После трагической кончины актера в 2019-м году создателям пришлось вывести его персонажа из сюжета.

отца главного героя Арчи досталась популярному американскому актеру Люку Перри прославившемуся благодаря телесериалу 90-х «Беверли-Хиллз 90210». После трагической кончины актера в 2019-м году создателям пришлось вывести его персонажа из сюжета. «Ривердейл» находится в одной телевселенной с сериалами «Леденящие душу приключения Сабрины» и «Кэти Кин».

На данный момент телесериал состоит из шести сезонов , а седьмой , премьера которого ожидается в 2023-м году , станет последним.

а седьмой премьера которого ожидается в 2023-м году станет последним. Кей Джей Апа является натуральным брюнетом , однако из-за главной роли рыжеволосого Арчи Эндрюса парню пришлось покрасить волосы в цвет моркови.

однако из-за главной роли рыжеволосого Арчи Эндрюса парню пришлось покрасить волосы в цвет моркови. Практически весь актерский состав сериала умеет петь , поэтому создатели сделали некоторые серии музыкальными.

поэтому создатели сделали некоторые серии музыкальными. Многие сравнивают «Ривердейл» с популярным сериалом 90-х под названием «Твин Пикс», однако не все знают , что Мэдхен Эмик , исполнившая роль матери Бетти Купер Элис , снималась в «Твин Пиксе».

что Мэдхен Эмик исполнившая роль матери Бетти Купер Элис снималась в «Твин Пиксе». Изначально «Ривердейл» должен был стать полнометражным фильмом , однако шоураннеры передумали , перенеся проект с больших экранов на малые.

однако шоураннеры передумали перенеся проект с больших экранов на малые. Хотя в первых сезонах и не понятно , основным жанром «Ривердейла» является фэнтези.

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