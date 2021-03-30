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Жизнь

«Рыжий дождь» накрыл в Приморье города, покрыв оранжевыми пятнами машины и дома

В Приморском крае прошел необычный дождь, который раскрасил города оранжевыми пятнами, сообщает в своем Instagram «Примпогода».

Рыжий дождь. Приморье.
Рыжий дождь. Приморье.
instagram.com/primpogoda.official.

В первой половине дня, 29 марта, «рыжий дождь» прошел на юге Приморского края, а ночью сместился к восточным районам.

«28 марта над Китаем наблюдалась мощная песчаная буря. С сильным ветром песок поднялся в нижние слои тропосферы. Воздушные потоки перенесли его на большие расстояния, вплоть до Приморского края», — отметили в сообщении.

В итоге автомобили, дома и различные поверхности покрылись пятнами. Некоторых жителей региона порадовал пожелтевший снег.

Как уточняет телеканал «360», уже месяц на территории Китая и Монголии бушует сильнейшая за последние 10 лет песчаная буря.

«Отголоски ее почувствовали жители Южной Кореи и Японии. Ветер периодически приносит песок и на территорию России», — рассказали метеорологи.

Кстати, накануне в Татарстане весь день сыпался с неба желтый песок вместо белого снега. Явление объяснили пыльными бурями в Казахстане.

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