Весь день сыпался с неба желтый песок вместо белого снега. В Татарстане озорная весна

В Татарстане в четверг, 18 марта, выпал желтый песок, что вызвало беспокойство у местных экспертов, сообщает « Татар-информ ».

Информация о «желтом снеге» появилась в соцсетях. По словам жителей, необычное явление произошло на юго-востоке республики.

«Выпал желтый снег. Нет, это не то, что многие могли подумать. Цвет осадков действительно отличается от привычного», — рассказали в соцсетях, отметив, что «нечто» накрыло сразу несколько городов.

В республиканском минэкологии сообщили, что по данному факту специалисты проводят проверку.

«Инспекторы выехали на место происшествия. Они взяли пробы снега, результаты анализа которых станут известны в течение семи дней», — отметили в ведомстве.

В Гидрометцентре Татарстана объяснили причину выпадения «желтого снега» перемещением воздушных масс с территорий, где отмечались пыльные бури.

«В связи с тем, что 18 марта в СМИ и соцсетях публиковали много фото и видео о выпавшем снеге, имеющем местами желтый цвет, сообщаем, что по данным наблюдательной сети Гидрометцентра подобное явление отмечалось на метеорологической станции Азнакаево. Отметим, что данное явление обусловлено тем, что на территорию республики по южным траекториям перемещается воздушная масса с территории Нижней Волги и Казахстана, где отмечались пыльные бури. Песок и пыль, поднимаемые в атмосферу ветром, по мере перемещения воздушной массы постепенно оседают вместе с выпадающим снегом на подстилающую поверхность, придавая ей желтоватый оттенок», — рассказали метеорологи.

Ранее тучи пыли и песка обрушились на Персидский залив, после того, как регион накрыла нетипичная удушающая жара.