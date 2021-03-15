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15 марта
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Жизнь

Тучи пыли и песка обрушились на Персидский залив

Мощнейшая песчаная буря обрушилась на страны Персидского залива, сообщает РИА Новости.

Песок. Пустыня.
Песок. Пустыня.
СС0

Сначала регион накрыла удушающая жара, нетипичная для этого времени года.

Потом внезапно поднялся сильный ветер, который поднял в небо тучи пыли и песка.

Они покрыли все здания и автомобили, пишет «Росбалт». Песок просочился в дома сквозь стыки в окнах.

Ранее американские охотники за штормами сняли на видео мощную грозу в Канзасе.

Суперъячейка — разновидность грозового облака с восходящим воздушным потоком. Из всех видов гроз суперъячейки появляются реже всего.

Они могут иметь фронт размахом до 32 километров и представляют опасность.

Суперъячейки при подходящих условиях могут возникнуть в любой точке земного шара.

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