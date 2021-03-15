Тучи пыли и песка обрушились на Персидский залив

Сначала регион накрыла удушающая жара, нетипичная для этого времени года.

Потом внезапно поднялся сильный ветер, который поднял в небо тучи пыли и песка.

Они покрыли все здания и автомобили, пишет «Росбалт». Песок просочился в дома сквозь стыки в окнах.

Ранее американские охотники за штормами сняли на видео мощную грозу в Канзасе.

Суперъячейка — разновидность грозового облака с восходящим воздушным потоком. Из всех видов гроз суперъячейки появляются реже всего.

Они могут иметь фронт размахом до 32 километров и представляют опасность.

Суперъячейки при подходящих условиях могут возникнуть в любой точке земного шара.