Тянем-потянем. Истории алтайских женщин, которые на двоих родили пятерых детей дома

Женщины, решившие, что первая их встреча с ребенком произойдет не в больничных, а в родных стенах, говорят: «Я просто хотела, чтобы меня никто не трогал». Рассказываем, к чему привело это желание, и почему на домашние роды можно потратить ноль рублей и миллион нервных клеток.

Запрос души

Наталья Седова,

энерготерапевт:

— У меня четверо детей. Трое из них появились на свет в роддоме. Во время первой беременности и вопроса не было, где и как рожать — только больница.

Тогда казалось: чем лучше учреждение и опытнее врач, тем надежнее. Через знакомых удалось договориться о том, чтобы попасть в хорошую клинику.

В целом все прошло гладко, если не считать того, что дочка решила родиться во время пересменки, и в послеродовом отделении было не самое доброжелательное отношения медперсонала.

Больница. Медицина. unsplash.com

Второго я тоже рожала в больнице. Все прошло замечательно, о врачах остались прекрасные воспоминания.

Когда я ждала третьего ребенка, мы с мужем уже обсуждали возможность родить дома, но тогда жилищные условия были не очень подходящие. Я бы не смогла должным образом уединиться. Поэтому большую часть схваток провела в бане, а родила уже в медучреждении.

Я вообще не против больниц. Каждая будущая мама должна решать самостоятельно, где ей хочется встретиться со своим малышом.

Наталья Седова. Предоставлено altapress.ru.

Главное — чтобы было комфортно и безопасно. Эти два фактора для меня в приоритете. И вот, вынашивая четвертого, я решила, что рожать буду дома и в воду.

Мы с мужем стали обсуждать этот вопрос. Он согласился.

Сначала искали акушерку, на всякий случай. Думали, с ней будет спокойнее. Но через несколько дней после встречи с предполагаемой помощницей, я пришла к выводу, что мне нужно прожить этот опыт только с супругом. Без посторонних.

С середины срока приступили к активной подготовке. Читали соответствующую литературу, материалы в интернете. Кстати, недостатка в информации не ощутили.

Также общалась с женщинами, которые уже прошли через домашние роды. Их советы и поддержка очень помогали и успокаивали. Еще консультировалась с акушерками, чтобы быть готовой к любому развитию событий.

Я понимала: может сложиться такая ситуация, что придется поехать в больницу. Так что, от этого варианта ни в коем случае не отказывалась.

Доверие высшим силам

Психологический аспект заслуживает отдельного внимания. Пришлось прорабатывать свои страхи. В том числе и негативного сценария родов.

Перед часом «Х» присутствовало только волнение, присущее всем перед важным событием. Но паники не было. Я доверяла высшим силам, Богу и верила, что все будет хорошо.

Если окружающие спрашивали: «Ну, когда уже в роддом?», вступался муж и отвечал: «Еще рано. Отвезу, когда время придет». Мы никому не говорили, что на самом деле планируем остаться дома.

Что касается физической готовности, за нее я не переживала. Все-таки на тот момент я была уже трижды мама. Кроме того, наша семья придерживается правильного питания. Алкоголь и курение исключены. Живем мы в селе, много времени проводим на природе.

Муж — пасечник, а я — энерготерапевт. В общем, могу назвать себя здоровым человеком, что тоже придавало уверенности.

У гинеколога, разумеется, наблюдалась в течение всей беременности. Патологий, которые могли бы осложнить ситуацию, не было. Также имелось на руках направление в медучреждение, чтобы в случае чего врачи могли принять меня.

Своему гинекологу я не рассказала о намерении рожать дома. Объяснения, думаю, стали бы для меня огромным стрессом, поэтому я не распространялась о своих планах.

Больница. Медицина. unsplash.com

Ой , кажется , началось!

Мы с супругом очень ждали, когда же начнется процесс. На протяжении пары недель у меня были ложные схватки. Всех домашних свела с ума: «Ну вот уже! Сейчас точно!». Как выяснилось, немного перепутала срок.

Даже казалось, что буду вечно ходить беременной. Но вот однажды, часов в десять вечера, когда дети уже спали, процесс начался. Теперь точно.

В первую очередь, я отправила мужа поспать. Поскольку понимала, что позже мне понадобится его помощь. Но нормально отдохнуть он не смог. Постоянно за мной смотрел, спрашивал о самочувствии. Видно было, что переживает.

Пара ожидает ребенка. Беременность. unsplash.com/

Я не сидела на одно месте. То по коридору гуляла, то принимала теплую ванну. Иногда ложилась в кровать. Даже танцевала немного — так схватки проходили легче. В общем, слушала только свой организм.

Под конец муж находился рядом со мной почти постоянно. И при этом не мешал. Его присутствие успокаивало меня.

Я рожала сидя на корточках в теплой ванне. В таком положении гораздо легче, чем в лежачем. Еще мы находились почти в полной темноте. Только свеча горела. Это было еще одно мое желание.

Ребенок. Роды. Младенец. unsplash.com

Дочка появилась на свет около семи утра. Когда все закончилось, супруг подошел и спросил: «Уже все, что ли?» От такого вопроса мне стало смешно. Я тут, значит, всю ночь рожаю, а он — «уже все?»

Малышка сразу заплакала. Чуть позже мы перерезали пуповину. Я еще немного полежала в ванне, а потом муж помог дойти в спальню. Плаценту родила уже на кровати.

К счастью, у меня не было сильной кровопотери. Только слабость, как это обычно бывает. Тем временем проснулись старшие детки и очень обрадовались появлению сестренки.

Дети. Михаил Хаустов

Около одиннадцати утра пришла фельдшер. Осмотрела меня и ребенка. Думаю, она догадывалась, что ни в какой роддом я так и не уехала. Она связалась с педиатром и гинекологом. Тут, конечно, немножко «кипиш» начался. Случаев домашних родов в нашем районе еще не было.

Приехали врачи, еще раз осмотрели меня и дочку. Предложили все-таки поехать в больницу.

Туда, честно говоря, совсем не хотела. Но в случае отказа, педиатр была бы вынуждена сообщить в полицию. Мы с малышкой прокатились до медучреждения. Ночь провели там, а утром уже выписались.

Медицина. Врач. pexels.com

Родственники узнали обо всем позже. Моя мама с тех пор называет меня экстремалкой.

Травматичное наблюдение

Марина Филиппова (имя изменено по просьбе героини — Прим. ред.),

режиссер:

— Всегда хотела большую семью, много детей. Первый ребенок появился на свет в роддоме. И хотя по отношению ко мне медики не проявляли жесткость, я видела, как они обращаются с другими женщинами.

Это произвело на меня сильнейшее впечатление, которое в дальнейшем повлияло на решение родить дома.

Некоторых пациенток врачи хлестали по щекам, кричали на них. И это при том, что в процессе женщина и так беззащитна. Мне показалось, что из-за подобного отношения ты как бы теряешь свою личность, социальный статус. Я однозначно не хотела пережить такое.

Уйдите все

Когда забеременела вторым, в 1998 году, уже серьезно задумывалась о домашних родах. Изучала вопрос по книгам. Советовалась с другими женщинами, у которых был разный опыт. Как больничный, так и «квартирный».

Рассматривала вариант родов с доулой. Но в конце концов поняла, что даже самая хорошая помощница, скорее всего, будет «рулить» процессом. Пойди туда, сюда. Дыши, не дыши. А хотелось, чтобы меня никто не трогал.

В женской консультации наблюдалась весь срок, но о том, что рожать буду не в больнице, врачам не говорила. Муж, конечно, меня поддержал. Но я переживала, что в нужный момент он не сможет остаться спокойным.

Поэтому еще позвала подругу. Нрав у нее веселый. Я знала, что она меня поддержит и при этом не будет лезть, куда не надо.

Во время родов она читала вслух «Гарри Поттера», а я проводила время так, как мне было комфортно. Лежала, стояла, ходила. Ближе к концу процесса полностью опиралась на мужа. А приятельница подхватила ребенка.

Потом я позвала педиатра из поликлиники. Приехали все: от неонатологов до заведующей. Даже «скорая». Зашли к нам домой в обуви и потребовали показать малыша. Все было в порядке и с ним, и со мной.

Мама и малыш. Родительство. unsplash.com/

Кстати, после родов дома я чувствовала себя гораздо лучше, чем после больницы. Довольно быстро вставала с постели, принимала душ, мыла полы.

Через полгода узнала, что жду третьего ребенка. После предыдущего успешного опыта было понятно, что он появится на свет только дома. Беременность протекала нормально.

Но когда пришло время, схватки все никак не наступали. Пришлось проводить некоторые манипуляции, чтобы их спровоцировать.

В этот раз обстановка была совершенно иная. Я находилась в бане, которая стояла на берегу реки. В помещении был натянут канат. Я повисла на нем, супруг просто был рядом и наблюдал за происходящим.

Мама и ребенок. unsplash.com/

Ну, с четвертым и пятым все было уже совсем привычно. Мы были дома. Позвали подругу в помощницы, смотрели фильмы, болтали.

Он держал меня, а она вела видеосъемку. Никто ко мне не приставал, не говорил, что делать.

Я взяла ответственность за себя и за ребенка и руководила процессом. Огромное значение имел внутренний настрой. Я была просто уверена в том, что все пройдет гладко. Никакой паники, лишних нервов.

Без него никак

Сколько бы детей у тебя ни было, роды и первые секунды жизни малыша невероятно волнительные и трогательные. Хоть в родных стенах, хоть в больничных.

В 2019 году я носила шестого и не думала, что придется отправиться в роддом. Даже у гинеколога не наблюдалась (потом это осложнило ситуацию). В течение беременности чувствовала себя отлично. Была уверена, что и в этот раз все получится провести в уже привычных условиях.

Но не тут-то было. Сложилось так, что в тот самый день муж оказался в командировке в Барнауле (живем мы в Белокурихе). И вот, у меня никак не начинались схватки. Не помогали ни стимуляция, которую я использовала раньше, ни активные движения.

Беременность CCO

Постоянно тревожилась, думала: «Как же сейчас буду рожать без мужа, одна?». В итоге решила ехать к нему. Доехала. У нас была только одна ночь до его следующего отъезда в другой город. Ничего не вышло. Видимо, переволновалась. Он тоже очень переживал, не хотел оставлять меня. Но работа, ничего не сделаешь.

Тогда я стала искать роддом или больницу, где меня могли бы принять, учитывая, что в женскую консультацию не ходила. Только однажды сделала УЗИ и несколько раз была у частного специалиста.

К счастью, в одно из барнаульских медучреждений меня все-таки положили. Хотя и поругали, конечно, за то, что не наблюдалась да и вообще «старородящая».

Процесс шел непросто. В конце концов, медикам пришлось прибегнуть к кесареву сечению. К моему удивлению, обращались доктора очень вежливо, уважительно.

Постоянно спрашивали, как себя чувствую. Обращались даже по имени-отчеству. Анестезиолог, помню, рассыпался в любезностях.

После операции я и ребенок чувствовали себя хорошо. В общем, впечатления остались самые положительные. Уже через четыре дня мы приехали домой. Больше детей с супругом не планируем. Мне уже хватило. Да и ему, думаю, тоже.

Медицина. Хирургия. ССО.

Несколько раз я выступала в роли помощницы для других женщин, которые предпочли рожать дома. Все проходило хорошо. Впрочем, зарабатывать на этом не планирую.