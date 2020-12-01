Родина губернатора Томенко утонула в снегу. Пятиметровые сугробы обсуждают даже за рубежом

Жители нескольких стран и зарубежные СМИ обратили внимание на сильнейший снегопад в красноярском Норильске, пишет « Проспект Мира ». Кстати, напомним, что именно в этом городе родился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Крупнейший телеканал Мексики TV Azteca показал, как радуются снегу маленькие норильчане.

Житель Турции предложил собирать чемоданы. Правда, не уточнил — чтобы уехать из Норильска, или наоборот — выехать туда.

«Последние фотографии из Норильска, днем. Город практически засыпан снегом. Зимовщики, подготовим чемоданы», — написал он.

#ToneladasDeNieve | Niños de la ciudad rusa de #Norilsk en el Ártico, se regocijaron con los montones de nieve acumulada por una fuerte tormenta. Las nevadas continuarán durante los siguientes tres días.

Entérate de esta y otras noticias aquí ???????? https://t.co/jRdYUK3VyA pic.twitter.com/Sug7nT211R — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 30, 2020 Rusya, Norilsk'den akşamüstü gelen son fotoğraflar. Şehir adeta kara gömülmüş. ❄

Kışçılar hadi hazırlayın bavulları ???? pic.twitter.com/dpcP1HSh6f — Doruk (@DorukBarann) November 29, 2020

В Испании на телеканале рассказали о пятиметровых сугробах и утонувших в снегу автомобилях. Больше всего местных жителей поразило, что норильчане уже привыкли к такой погоде.



Жители арабских стран, Таиланда, Франции и Германии публикуют в соцсетях видео с мужчиной, который откапывает дорогу к своему дому.

Кстати, французы с горечью отметили, что у них снег даже на Рождество стал практически невероятным событием.

А тут еще один житель Турции без эмоций, но со «справкой» поделился ситуацией в простом норильском дворе.

«Норильск — один из ближайших российских городов к Северному полюсу. Город под снегом. Температура -12. Строительная техника пытается расчистить дороги», — написал он.

На 1 декабря в Норильске прогнозируют снег, метель, ветер с порывами до 27 м/с. Ученики могут не посещать школу, личным транспортом просят не пользоваться.

Напомним, ночью 1 октября снег не выдержал и залепил весь Красноярск раньше обычного. До этого было аномально тепло и клубника вновь решила принести ягоды.