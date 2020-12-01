Родина губернатора Томенко утонула в снегу. Пятиметровые сугробы обсуждают даже за рубежом

Крупнейший телеканал Мексики TV Azteca показал, как радуются снегу маленькие норильчане.
Житель Турции предложил собирать чемоданы. Правда, не уточнил — чтобы уехать из Норильска, или наоборот — выехать туда.
«Последние фотографии из Норильска, днем. Город практически засыпан снегом. Зимовщики, подготовим чемоданы», — написал он.
#ToneladasDeNieve | Niños de la ciudad rusa de #Norilsk en el Ártico, se regocijaron con los montones de nieve acumulada por una fuerte tormenta. Las nevadas continuarán durante los siguientes tres días.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 30, 2020
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Rusya, Norilsk'den akşamüstü gelen son fotoğraflar. Şehir adeta kara gömülmüş. ❄— Doruk (@DorukBarann) November 29, 2020
Kışçılar hadi hazırlayın bavulları ???? pic.twitter.com/dpcP1HSh6f
В Испании на телеканале рассказали о пятиметровых сугробах и утонувших в снегу автомобилях. Больше всего местных жителей поразило, что норильчане уже привыкли к такой погоде.
Жители арабских стран, Таиланда, Франции и Германии публикуют в соцсетях видео с мужчиной, который откапывает дорогу к своему дому.
Кстати, французы с горечью отметили, что у них снег даже на Рождество стал практически невероятным событием.
А тут еще один житель Турции без эмоций, но со «справкой» поделился ситуацией в простом норильском дворе.
«Норильск — один из ближайших российских городов к Северному полюсу. Город под снегом. Температура -12. Строительная техника пытается расчистить дороги», — написал он.
Russie : Il neige à Norilsk depuis cinq jours sans s'arrêter, l'équivalent de près de deux mois de précipitations. pic.twitter.com/EOTfYZnEHB— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 30, 2020
Rusya'nın kuzey kutbuna en yakın şehirlerinden #norilsk. Şehir kar altında. Sıcaklık -12 . İş makineleri yolları temizlemek için uğraş veriyor #weather #snow #storm #kar #kış #russia pic.twitter.com/ZGhqpmZ5Zy— Mustafa Ayar (@mustafaayarr) November 29, 2020
На 1 декабря в Норильске прогнозируют снег, метель, ветер с порывами до 27 м/с. Ученики могут не посещать школу, личным транспортом просят не пользоваться.
Напомним, ночью 1 октября снег не выдержал и залепил весь Красноярск раньше обычного. До этого было аномально тепло и клубника вновь решила принести ягоды.