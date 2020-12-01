Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -10°C
Жизнь

Родина губернатора Томенко утонула в снегу. Пятиметровые сугробы обсуждают даже за рубежом

Жители нескольких стран и зарубежные СМИ обратили внимание на сильнейший снегопад в красноярском Норильске, пишет «Проспект Мира». Кстати, напомним, что именно в этом городе родился губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Снегопад. Норильск.
Снегопад. Норильск.
t.me/c/1120063795.

Крупнейший телеканал Мексики TV Azteca показал, как радуются снегу маленькие норильчане.

Житель Турции предложил собирать чемоданы. Правда, не уточнил — чтобы уехать из Норильска, или наоборот — выехать туда.

«Последние фотографии из Норильска, днем. Город практически засыпан снегом. Зимовщики, подготовим чемоданы», — написал он.

В Испании на телеканале рассказали о пятиметровых сугробах и утонувших в снегу автомобилях. Больше всего местных жителей поразило, что норильчане уже привыкли к такой погоде.


Жители арабских стран, Таиланда, Франции и Германии публикуют в соцсетях видео с мужчиной, который откапывает дорогу к своему дому.

Кстати, французы с горечью отметили, что у них снег даже на Рождество стал практически невероятным событием.

А тут еще один житель Турции без эмоций, но со «справкой» поделился ситуацией в простом норильском дворе.

«Норильск — один из ближайших российских городов к Северному полюсу. Город под снегом. Температура -12. Строительная техника пытается расчистить дороги», — написал он.

На 1 декабря в Норильске прогнозируют снег, метель, ветер с порывами до 27 м/с. Ученики могут не посещать школу, личным транспортом просят не пользоваться.

Напомним, ночью 1 октября снег не выдержал и залепил весь Красноярск раньше обычного. До этого было аномально тепло и клубника вновь решила принести ягоды.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость