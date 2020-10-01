Снег не выдержал и залепил весь Красноярск раньше обычного. Поспевающая клубника в шоке

Местные жители публикуют в соцсетях фотографии, поздравляют друг друга с первым снегом и обсуждают сюрпризы природы.
Решили, что это знак — настало самое время для «переобувки» автомобилей. Сразу же посыпались объявления от шиномонтажек и предложения о продаже зимней резины.
Под снегом оказались клумбы с цветами и даже поспевающая клубника. Многие красноярцы захотели лето обратно.
«Новый год отметим, мужчин поздравим и женщин, яйца с горы покатаем и все — сразу же лето придет», — успокаивают их в комментариях быстротечностью времени.
Для некоторых настало время для творчества. На улицах появились снеговики в яблоках, фигуры на лавочках в форме «Ждуна» и просто забавные изображения на снегу.
Ранее altapress.ru рассказал, что серьезных осадков в Барнауле пока можно не ждать, однако мокрый снег может пожаловать «в гости» в середине первой декады октября.