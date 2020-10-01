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1 октября 7°C
Жизнь

Снег не выдержал и залепил весь Красноярск раньше обычного. Поспевающая клубника в шоке

В Красноярске ночью 1 октября выпал первый снег, накрывший город со всеми его парками с деревьями, дорогами с машинами и клумбами с цветами, пишет «Проспект Мира».

Клубника в снегу.
Клубника в снегу.
vk.com/kras_sunny.

Местные жители публикуют в соцсетях фотографии, поздравляют друг друга с первым снегом и обсуждают сюрпризы природы.

Решили, что это знак — настало самое время для «переобувки» автомобилей. Сразу же посыпались объявления от шиномонтажек и предложения о продаже зимней резины.

Под снегом оказались клумбы с цветами и даже поспевающая клубника. Многие красноярцы захотели лето обратно.

«Новый год отметим, мужчин поздравим и женщин, яйца с горы покатаем и все — сразу же лето придет», — успокаивают их в комментариях быстротечностью времени.

Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
vk.com/kras_sunny.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
vk.com/kras_sunny.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
vk.com/kras_sunny.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
vk.com/krsk_solnechnyi.

Для некоторых настало время для творчества. На улицах появились снеговики в яблоках, фигуры на лавочках в форме «Ждуна» и просто забавные изображения на снегу.

Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
vk.com/krsk_solnechnyi.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
vk.com/kras_sunny.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
vk.com/kras_sunny.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
Снег накрыл Красноярск ночью 1 октября.
vk.com/krsk_solnechnyi.

Ранее altapress.ru рассказал, что серьезных осадков в Барнауле пока можно не ждать, однако мокрый снег может пожаловать «в гости» в середине первой декады октября.

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