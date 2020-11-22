Общественник, координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предлагает отправлять на досрочную пенсию женщин, у которых родился третий ребенок. Таким матерям нужно выплачивать по 15 тысяч рублей в месяц, цитирует Чеснокова news.ru.