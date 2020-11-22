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Жизнь

Родишь — отдохнешь. В России предложили сразу отправлять на пенсию женщин с тремя детьми

Общественник, координатор движения «За жизнь!» Сергей Чесноков предлагает отправлять на досрочную пенсию женщин, у которых родился третий ребенок. Таким матерям нужно выплачивать по 15 тысяч рублей в месяц, цитирует Чеснокова news.ru.

Беременность.
Беременность.
unsplash.com

Координатор движения «За жизнь!» уверен, что досрочная пенсия — это серьезная помощь женщинам от государства. Кроме того, она позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, если с каждым последующим в семье ребенком увеличивать коэффициент выплат.

«Суть в том, чтобы платить эти деньги женщинам за выполнение задачи чрезвычайной важности — у нас критическая ситуация с демографией», — пояснил общественник.

При этом Сергей Чесноков отметил, что нельзя запрещать женщине работать после выхода на такую пенсию.

Напомним, в октябре председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести налог на бездетность. Буцкая отметила, что такая мера необходима из-за «огромной демографической ямы» и роста миграции.

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