Координатор движения «За жизнь!» уверен, что досрочная пенсия — это серьезная помощь женщинам от государства. Кроме того, она позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, если с каждым последующим в семье ребенком увеличивать коэффициент выплат.
«Суть в том, чтобы платить эти деньги женщинам за выполнение задачи чрезвычайной важности — у нас критическая ситуация с демографией», — пояснил общественник.
При этом Сергей Чесноков отметил, что нельзя запрещать женщине работать после выхода на такую пенсию.
Напомним, в октябре председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести налог на бездетность. Буцкая отметила, что такая мера необходима из-за «огромной демографической ямы» и роста миграции.