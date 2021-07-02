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Жизнь

Родители перепели матерные частушки для выпускников сибирской школы

В Красноярском крае родители выпускников одной из школ Лесосибирска записали видеопоздравление детям, сообщает «Проспект Мира».

Родители поздравили выпускников. Красноярский край.
Родители поздравили выпускников. Красноярский край.
кадр из видео.

Родители перепели для выпускников частушки знаменитой панк-группы «Сектор газа».

Папы и мамы рассказали о непростой жизни школьников, эпидемии коронавируса и ее влиянии на образовательный процесс.

«Девки в озере купались, к вечеру домой пришли. Целый класс с температурой, даже в школу не пошли», — спели родители, нарядившись как в 90-е годы.

«Мой сыночек под забором задремал в костюме новом. Ладно, мамка, ты не ной, сын наш встретил выпускной», — не обошли родители стороной и традиционную тему пьянства по случаю окончания школы.

Впрочем, несмотря на присутствие рискованных тем и рифм, сибиряки обошлись без обсценной лексики и сексуального подтекста.

Ранее стало известно, с какими ограничениями в алтайских школах будут выдавать аттестаты выпускникам.

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