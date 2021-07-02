Родители перепели матерные частушки для выпускников сибирской школы

В Красноярском крае родители выпускников одной из школ Лесосибирска записали видеопоздравление детям, сообщает « Проспект Мира ».

Родители перепели для выпускников частушки знаменитой панк-группы «Сектор газа».

Папы и мамы рассказали о непростой жизни школьников, эпидемии коронавируса и ее влиянии на образовательный процесс.

«Девки в озере купались, к вечеру домой пришли. Целый класс с температурой, даже в школу не пошли», — спели родители, нарядившись как в 90-е годы.

«Мой сыночек под забором задремал в костюме новом. Ладно, мамка, ты не ной, сын наш встретил выпускной», — не обошли родители стороной и традиционную тему пьянства по случаю окончания школы.

Впрочем, несмотря на присутствие рискованных тем и рифм, сибиряки обошлись без обсценной лексики и сексуального подтекста.

Ранее стало известно, с какими ограничениями в алтайских школах будут выдавать аттестаты выпускникам.