Родные погибшего в ДТП с Ефремовым просят для виновника максимального срока

Родственники Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова, надеются на назначение виновнику аварии максимально возможного срока. Об этом родные Захарова заявили на шоу « Прямой эфир » телеканала «Россия 1».

Супруга брата Сергея Захарова Татьяна считает, что «таким людям, как Михаил Ефремов, можно все».

«Мы боремся за справедливость, для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Для нас бы хотелось, чтобы это была самая высшая мера наказания, 12 лет — это нас бы устроило, потому что я считаю, что человек должен ответить по закону», — цитирует ее РИА Новости.

Адвокат семьи Александр Добровинский говорит, что родные погибшего согласятся с любым сроком, на котором будет настаивать прокурор.

Ранее российская актриса Мария Шукшина в Instagram раскритиковала родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова. Основанием стало их участие в шоу Андрея Малахова.

ДТП с Ефремовым

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Машина, за рулем которой находился актер, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Экспертиза показала, что Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Установлено, что неизвестные лица передали водителю иномарки наркотическое средство, сообщило Главное следственное управление столичного главка МВД. Полицейские возбудили уголовное дело о сбыте ему наркотиков.

Ефремова поместили под домашний арест.