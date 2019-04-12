Рогозин пообещал бесплатно отправлять в космос учителей

Россия в будущем может начать отправлять бесплатно на околоземную орбит российских ученых за уникальные достижения, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости .

«Следующий этап, когда уже какой-то финансовый жирок РКК „Энергия“ сейчас заработает (на продаже мест на кораблях „Союз“ космическим туристам), мы дальше пойдем на премии определенные. То есть уже не за деньги будем возить, а за уникальные достижения, какого-то уникального ученого, уникального гражданина России», — сказал Рогозин и уточнил, что таким человеком может быть, например, учитель, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин примеряет на себя образ американского инженера и предпринимателя Илона Маска, чтобы сохранить свое политическое влияние, считает политолог Дмитрий Журавлев.

25 марта Роскосмос анонсировал создание медицинского беспилотного трамвая для российских регионов. Как сообщил Дмитрий Рогозин, это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые «позволят пассажирам по дороге на работу пройти минимальное медобслуживание».