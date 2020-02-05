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Жизнь

Рогозин серьезно ответил на шутку Урганта про космонавтов и «Роскосмос»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter раскритиковал шутку телеведущего Ивана Урганта о космонавтах в программе «Вечерний Ургант».

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

История началась с того, что Ургант, комментируя новость о переговорах «Роскосмоса» с Центром подготовки космонавтом о снижении требований к кандидатам, пошутил, что «легкое психическое отклонение» не должно быть препятствием.

«Если требования не снизят, Роскосмосу очень долго придется отбирать в отряд суперменов. Почему? Потому что очень высокую планку мы задрали. Но если у человека мечта полететь в космос, он этой мечтой живет, почему какое-то легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты? Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики? Почему, если человек грабил старух у метро, он не может первым спуститься на Марс?» — высказался Ургант.

После запись с возмущением появилась в Twitter робота «Федора», который в 2019 году побывал на МКС.

«Нет, Иван, речь идет лишь о снижении требований по зрению. Друзей своих не предлагайте», — говорится в ответе Урганту.

Твит робота «Федора»

Далее «эстафету» подхватил уже сам Рогозин, написавший, что за последние годы юмор у Урганта иссяк весьма конкретно.

«Ну, а чего вы хотите? 8 лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу… Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — возмутился глава «Роскосмоса».

Твит Дмитрия Рогозина

Напомним, 4 февраля Рогозин заявил о том, что требования к космонавтам можно сделать менее строгими за счет изменений работы экипажа.

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