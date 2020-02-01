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Ургант похихикал над отменой концерта популярного рэпера в Челябинске

Ведущий авторского шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» поглумился над властями Челябинска, которые повлияли на отмену концерта исполнителя Элджея. Об этом пишет еженедельник «АиФ»

Иван Ургант.
Иван Ургант.
Скрин с видео.

Концерт должен был состояться 15 марта. Однако неожиданно был отменен в связи с якобы обращениями родителей, обеспокоенных, что песни Элджея отрицательно влияют на психику подростков.

Также на песни широко известного в узких кругах рэпера пожаловался местный депутат Андрей Зеленин. Он якобы разослал в Роскомнадзор и МВД тексты песен Элджея. И там были возмущены.

Иван Ургант,
телеведущий:

Ну где нашли разврат и наркотики в песнях Элджея? Разберемся. Песня «Я хочу тебя на 360» замечательна: школьники потанцевали и одновременно подтянули геометрию. В песне «Бошки дымятся» поется про подготовку к сессии — голова кипит

На самом деле Элджей — это уроженец Новосибирска Алексей Узенюк. Музыкальным творчеством он по-настоящему начал заниматься в 2014 году, когда ему исполнилось 20 лет. В сентябре прошлого года стало известно о том, что Элджей женился на популярной блогерше Насте Ивлеевой.

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