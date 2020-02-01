Ургант похихикал над отменой концерта популярного рэпера в Челябинске

Ведущий авторского шоу на Первом канале «Вечерний Ургант» поглумился над властями Челябинска, которые повлияли на отмену концерта исполнителя Элджея. Об этом пишет еженедельник «АиФ»

Концерт должен был состояться 15 марта. Однако неожиданно был отменен в связи с якобы обращениями родителей, обеспокоенных, что песни Элджея отрицательно влияют на психику подростков.

Также на песни широко известного в узких кругах рэпера пожаловался местный депутат Андрей Зеленин. Он якобы разослал в Роскомнадзор и МВД тексты песен Элджея. И там были возмущены.

Иван Ургант,

телеведущий:

Ну где нашли разврат и наркотики в песнях Элджея? Разберемся. Песня «Я хочу тебя на 360» замечательна: школьники потанцевали и одновременно подтянули геометрию. В песне «Бошки дымятся» поется про подготовку к сессии — голова кипит

На самом деле Элджей — это уроженец Новосибирска Алексей Узенюк. Музыкальным творчеством он по-настоящему начал заниматься в 2014 году, когда ему исполнилось 20 лет. В сентябре прошлого года стало известно о том, что Элджей женился на популярной блогерше Насте Ивлеевой.