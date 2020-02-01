Ургант похихикал над отменой концерта популярного рэпера в Челябинске

Концерт должен был состояться 15 марта. Однако неожиданно был отменен в связи с якобы обращениями родителей, обеспокоенных, что песни Элджея отрицательно влияют на психику подростков.
Также на песни широко известного в узких кругах рэпера пожаловался местный депутат Андрей Зеленин. Он якобы разослал в Роскомнадзор и МВД тексты песен Элджея. И там были возмущены.
Иван Ургант,
телеведущий:
Ну где нашли разврат и наркотики в песнях Элджея? Разберемся. Песня «Я хочу тебя на 360» замечательна: школьники потанцевали и одновременно подтянули геометрию. В песне «Бошки дымятся» поется про подготовку к сессии — голова кипит
На самом деле Элджей — это уроженец Новосибирска Алексей Узенюк. Музыкальным творчеством он по-настоящему начал заниматься в 2014 году, когда ему исполнилось 20 лет. В сентябре прошлого года стало известно о том, что Элджей женился на популярной блогерше Насте Ивлеевой.