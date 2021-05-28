Рогозин за год заработал 83 млн рублей. В Роскосмосе доход объяснили «премиями на 40 млн»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин почти в два раза увеличил свой доход, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные на сайте госкорпорации.

За 2020 год Рогозин заработал 83,1 млн рублей, причем за 2019 год доход был гораздо меньше — 44,1 млн.

Примечательно, что за 2018 год глава госкорпорации заработал в полтора раза меньше, чем за 2019-й — около 30 млн. Таким образом, доход «идет на взлет».

«В гараже главы Роскосмоса автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS, однако теперь не упоминается Mercedes S560. Продолжает владеть земельным участком площадью 2,5 тыс. квадратных метров и жилым домом площадью 782 квадрата, но по сравнению с 2019-м у него не осталось в пользовании 346-метровой квартиры», — отмечает агентство.

Супруга Рогозина заработала 2,8 млн рублей — чуть меньше, чем в 2019-м (почти 3 млн). В долевой собственности 346-метровая квартира, три машиноместа и Range Rover.

Дмитрий Рогозин ( справа) на космодроме «Восточный». roscosmos.ru

В Роскосмосе сообщили, что в 2020 году Рогозин получил две премии — из-за этого и вырос почти в два раза его доход.

«В 2019 году по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета Роскосмоса, но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году», — пояснили в госкорпорации.

Таким образом, за один год Рогозин получил две премии, чем и объясняется прирост дохода на 40 млн рублей.

Ранее глава госкорпорации рассказал, сколько ракет в год может выдержать Роскосмос.