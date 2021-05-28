Рогозин за год заработал 83 млн рублей. В Роскосмосе доход объяснили «премиями на 40 млн»

За 2020 год Рогозин заработал 83,1 млн рублей, причем за 2019 год доход был гораздо меньше — 44,1 млн.
Примечательно, что за 2018 год глава госкорпорации заработал в полтора раза меньше, чем за 2019-й — около 30 млн. Таким образом, доход «идет на взлет».
«В гараже главы Роскосмоса автомобиль ГАЗ-21Р и мотоцикл BMW R1200GS, однако теперь не упоминается Mercedes S560. Продолжает владеть земельным участком площадью 2,5 тыс. квадратных метров и жилым домом площадью 782 квадрата, но по сравнению с 2019-м у него не осталось в пользовании 346-метровой квартиры», — отмечает агентство.
Супруга Рогозина заработала 2,8 млн рублей — чуть меньше, чем в 2019-м (почти 3 млн). В долевой собственности 346-метровая квартира, три машиноместа и Range Rover.
В Роскосмосе сообщили, что в 2020 году Рогозин получил две премии — из-за этого и вырос почти в два раза его доход.
«В 2019 году по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета Роскосмоса, но получил он ее в 2020 году. Премия за 2020 год тоже получена в прошлом году», — пояснили в госкорпорации.
Таким образом, за один год Рогозин получил две премии, чем и объясняется прирост дохода на 40 млн рублей.
Ранее глава госкорпорации рассказал, сколько ракет в год может выдержать Роскосмос.