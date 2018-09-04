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4 сентября
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Рогозин заявил, что обшивку «Союза» на МКС кто-то намеренно просверлил в космосе

Микроповреждение, которое привело к утечке воздуха на МКС, могло появиться из-за того, что кто-то просверлил обшивку «Союза МС-09», рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Версию о метеорите мы уже отмели, потому что было явное воздействие на обшивку корабля изнутри», — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Космонавты на МКС отмечают "Хэллолуин".
Космонавты на МКС отмечают "Хэллолуин".
vk.com/sergeyiss

По словам главы «Роскосмоса», причиной нештатной ситуации могла стать технологическая ошибка какого-то специалиста. Обшивку несколько раз, видимо, намеренно задели сверлом. «Воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности», отметил Рогозин.

«Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?» — задался вопросом глава «Роскосмоса» и отметил, что теперь дело чести организации — найти виновного в произошедшем, пишет РИА Новости.

Также он отметил профессиональные действия российских космонавтов и специалистов на Земле, которые восстановили герметичность обшивки.

Нештатная ситуация возникла на МКС в ночь на 30 августа: утром упало давление из-за утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, обезопасив совместный экипаж станции.

Место утечки воздуха — пробоина диаметром 3−4 см в бортовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС. Космонавты заделали ее герметиком. Давление на станции удалось привести в норму. Члены специальной комиссии также считают, что главной причиной появления микротрещины стало внешнее воздействие, пишут «Известия».

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