Рогозин заявил, что обшивку «Союза» на МКС кто-то намеренно просверлил в космосе

По словам главы «Роскосмоса», причиной нештатной ситуации могла стать технологическая ошибка какого-то специалиста. Обшивку несколько раз, видимо, намеренно задели сверлом. «Воздействие было неуверенной рукой», поскольку сверло «скользило по поверхности», отметил Рогозин.
«Где эти действия производились? На Земле или уже на орбите?» — задался вопросом глава «Роскосмоса» и отметил, что теперь дело чести организации — найти виновного в произошедшем, пишет РИА Новости.
Также он отметил профессиональные действия российских космонавтов и специалистов на Земле, которые восстановили герметичность обшивки.
Нештатная ситуация возникла на МКС в ночь на 30 августа: утром упало давление из-за утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, обезопасив совместный экипаж станции.
Место утечки воздуха — пробоина диаметром 3−4 см в бортовом отсеке пилотируемого корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС. Космонавты заделали ее герметиком. Давление на станции удалось привести в норму. Члены специальной комиссии также считают, что главной причиной появления микротрещины стало внешнее воздействие, пишут «Известия».