Рогозин заявил, что обшивку «Союза» на МКС кто-то намеренно просверлил в космосе

Микроповреждение, которое привело к утечке воздуха на МКС, могло появиться из-за того, что кто-то просверлил обшивку «Союза МС-09», рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Версию о метеорите мы уже отмели, потому что было явное воздействие на обшивку корабля изнутри», — цитирует Рогозина «Интерфакс».