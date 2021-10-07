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Жизнь

Рок-группа ДДТ поставила суточный рекорд по сбору средств на выпуск нового альбома

Рок-группа ДДТ поставила суточный рекорд по сбору средств на выпуск нового альбома.

Концерт ДДТ в Барнауле, 24 февраля 2019 год.
Концерт ДДТ в Барнауле, 24 февраля 2019 год.
@homoalt

Поклонники музыкантов перечислили на указанный счет больше 6 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на краудфандинговую платформу Planeta.ru. Участниками крауд-кампании стали более двух тысяч поклонников группы.

Музыканты объявили о сборе средств на выпуск музыки из-за тяжелого финансового положения, связанного с пандемией коронавируса и отменой концертов.

Предыдущий рекорд принадлежал рок-группе «Алиса», участники которой в 2019 году за сутки собрали более 2,5 млн рублей, а в прошлом году более 5 млн, пишет Lenta.ru.

Премьера нового альбома ДДТ на цифровых площадках пройдет 28 октября.

Еще в 2019 году Юрий Шевчук сказал, что готов переводить часть своей зарплаты на ремонт Дворца спорта в Барнауле. Об этом музыкант заявил 25 февраля на концерте в Алтайском крае ДК Моторостроителей. Шевчук отметил, что «зал, конечно, хороший, но для рок-концертов маленький».

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