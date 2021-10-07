Рок-группа ДДТ поставила суточный рекорд по сбору средств на выпуск нового альбома.

Поклонники музыкантов перечислили на указанный счет больше 6 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на краудфандинговую платформу Planeta.ru. Участниками крауд-кампании стали более двух тысяч поклонников группы.
Музыканты объявили о сборе средств на выпуск музыки из-за тяжелого финансового положения, связанного с пандемией коронавируса и отменой концертов.
Предыдущий рекорд принадлежал рок-группе «Алиса», участники которой в 2019 году за сутки собрали более 2,5 млн рублей, а в прошлом году более 5 млн, пишет Lenta.ru.
Премьера нового альбома ДДТ на цифровых площадках пройдет 28 октября.
Еще в 2019 году Юрий Шевчук сказал, что готов переводить часть своей зарплаты на ремонт Дворца спорта в Барнауле. Об этом музыкант заявил 25 февраля на концерте в Алтайском крае ДК Моторостроителей. Шевчук отметил, что «зал, конечно, хороший, но для рок-концертов маленький».