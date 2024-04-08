Рок-симфония Metallica, фотоэксперт и ураган чудес. 11 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

В кино
Криминальная мелодрама от Александра Буравского и Сергея Бодрова «Катала» в «Премьере» — 9 апреля, 12:00, 12+
Семейный фильм от Вана Сяоле «Собачья жизнь: Друзья навек» в «Киномире» — с 11 апреля, 6+
Триллер от Дева Пателя «Манкимэн» в «Киномире» — с 11 апреля, 18+
В театр
«Саша, привет!» в Театре драмы — 11 апреля, 18:30, 18+
«Невеста из Имеретии» в Музыкальном театре — 12 апреля, 18:30, 16+
«Дядюшкин сон» в Молодежном театре — 12 апреля, 18:30, 21+
На игру
«Аниме Мафия» по мотивам популярных аниме и чай с печеньками в котокафе Nicomur — 14 апреля, 17:00, 14+
Интеллектуальная игра «.JPEG » от «Квиз, плиз!» в «Опере» — 13 апреля, 17:00, 18+
На концерт
Концерт «Metallica show S&M tribute» с симфоническим оркестром в Музыкальном театре — 8 апреля, 19:00, 12+
Концерт «Кларнет в городе» в Филармонии — 11 апреля, 18:30, 6+
Для детей
Шоу иллюзий «Братья Сафроновы. Ураган чудес» в ДК «Моторостроителей» — 12 апреля, 19:00, 6+
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