Роман двух полицейских закончился скандалом и заявлением. Подробности

В Новосибирской области у двоих сотрудников полиции завязался роман. Но из-за ревности пара рассталась.

"КП Новосибирск" сообщает подробности скандального романа сотрудников полиции.

Со слов знакомых, 25-летний парень влюбился в 30-летнюю девушку, симпатия оказалась взаимной и пара стала жить вместе.

Роман на работе

Молодой человек с детства мечтал работать в правоохранительных органах, поэтому окончил школу милиции и вернулся на родину. Свою карьеру начал в 22 года, спустя три года дослужился до лейтенанта и стал задумываться о семье.

Уже на работе влюбился в коллегу — младшего сержанта.

Девушка оказалась старше на пять лет, но пара съехалась и жила в доме возлюбленной. Скандалы застали влюбленных через месяц, а последней каплей стала история, произошедшая 19 января.

Со слов друга лейтенанта, пара поругалась, молодой человек поехал нырять в прорубь, а девушка осталась дома. В два часа ночи девушка написала: "Забирай свои вещи", парень собрался и поехал.

Со слов друзей

Версия, что произошло между возлюбленными неоднозначная. По версии Telegram-каналов, парень нанес девушке два ножевых ранения по руке и ноге, но друзья уверены в обратном.

Отмечается, что молодой человек приехал с Крещения и стал спокойно собирать вещи, но девушка начала его провоцировать. Мужчина не стал реагировать, но когда он нагнулся завязать шнурки, "пострадавшая" пнула его в глаз. От удара парень упал и разбил стекло в доме, которое могло отскочить в девушку, после этого он схватил вещи и побежал к автомобилю, сразу заблокировал там двери.

Девушка побежала за ним, схватила термос и била по стеклу автомобиля. Таким образом она тоже могла пораниться.

Версия девушки

Пострадавшая заявила, что утром 19 января отправилась в травмпункт. Врач обработал полицейскому порезы, которые оказались несерьезными. Уже на работе пострадавшая написала заявление на возлюбленного, сообщив, что именно он ее ранил.

По показаниям девушки, молодой человек ударил ее кухонным ножом в руку и ногу. Лейтенанта задержали, допросили и отпустили под подписку о невыезде. Но показания пострадавшей изменились, теперь она утверждает, что ее возлюбленный не резал ее, а просто размахивал ножом, угрожая убить. По ее версии так она могла пораниться.

Друг лейтенанта заявил, что следователи возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области назначили проверку. Младший сержант избегает общения со СМИ.

Девушка говорит, что не может отвечать на вопросы журналистов, так как является сотрудником полиции.

Дело расследуется, заявление девушки передали в Чановский межрайонный следственный отдел СКР. Друзья обвиняемого уверены, что его оговорили.

Друг полицейского уверен, что бывшая девушка просто идет на принцип, чтобы его уволили, он получил судимость и больше не смог работать в полиции.

Ранее сообщалось, что сибиряк врезался в патрульную машину, чтобы спастись от бандитов.

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