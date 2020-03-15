Роналду даром отдаст свои отели под больницы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду бесплатно готов отдать свои португальские гостиницы для размещения больных коронавирусом, пишет Sport24 со ссылкой на итальянскую газету Marca.

Футболист готов не только бесплатно предоставить помещения, но и самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые там будут работать.

Из-за болезни одноклубника Даниеле Ругани Роналду решил остаться в Португалии и не возвращаться в Италию. Он закрылся на карантин в доме на Мадейре.

По данным ВОЗ, в Италии вирус диагностирован у 17 760 человек. Это наибольшее число заболевших в Европе.

В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода, уточняет РБК.