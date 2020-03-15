Роналду даром отдаст свои отели под больницы

Футболист готов не только бесплатно предоставить помещения, но и самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые там будут работать.
Из-за болезни одноклубника Даниеле Ругани Роналду решил остаться в Португалии и не возвращаться в Италию. Он закрылся на карантин в доме на Мадейре.
По данным ВОЗ, в Италии вирус диагностирован у 17 760 человек. Это наибольшее число заболевших в Европе.
В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода, уточняет РБК.