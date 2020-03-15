Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 марта 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Роналду даром отдаст свои отели под больницы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду бесплатно готов отдать свои португальские гостиницы для размещения больных коронавирусом, пишет Sport24 со ссылкой на итальянскую газету Marca.

Футбол.
Футбол.
СС0

Футболист готов не только бесплатно предоставить помещения, но и самостоятельно выплачивать зарплату докторам и сотрудникам, которые там будут работать.

Из-за болезни одноклубника Даниеле Ругани Роналду решил остаться в Португалии и не возвращаться в Италию. Он закрылся на карантин в доме на Мадейре.

По данным ВОЗ, в Италии вирус диагностирован у 17 760 человек. Это наибольшее число заболевших в Европе.

В Италии также и самая высокая смертность от заболевания — больше 1000 случаев летального исхода, уточняет РБК.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость