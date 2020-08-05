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Жизнь

Росгвардия поведала историю, как хитрый пистолет одного сибиряка наградил, а другого — проучил

В Кемеровской области росгвардейцы поблагодарили мужчину за найденный пистолет, сообщает региональное управление нацгвардии.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
22.мвд.рф

История произошла в Новокузнецке. 47-летний мужчина принес гвардейцам оружие, похожее на «Макарова».

«Росгвардейцы установили, что находкой является травматическое оружие, которое ранее было утеряно своим владельцем», — рассказали в ведомстве.

Мужчину поблагодарили за гражданский поступок. После проверки его ждет вознаграждение в размере 3 000 рублей.

Владельца оружия обвинили в «нарушении правил хранения, ношения или уничтожения оружия». Ему придется заплатить штраф — до 2 000 рублей.

Сибирякам напоминают, что за подобное нарушение может грозить и уголовная ответственность. Также призывают добровольно сдать незаконное оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Ранее алтайская Рогвардия рассказала, как мирно разоружают регион и сколько рублей дают за гранату.

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