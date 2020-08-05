История произошла в Новокузнецке. 47-летний мужчина принес гвардейцам оружие, похожее на «Макарова».
«Росгвардейцы установили, что находкой является травматическое оружие, которое ранее было утеряно своим владельцем», — рассказали в ведомстве.
Мужчину поблагодарили за гражданский поступок. После проверки его ждет вознаграждение в размере 3 000 рублей.
Владельца оружия обвинили в «нарушении правил хранения, ношения или уничтожения оружия». Ему придется заплатить штраф — до 2 000 рублей.
Сибирякам напоминают, что за подобное нарушение может грозить и уголовная ответственность. Также призывают добровольно сдать незаконное оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства.
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