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Жизнь

Росгвардия в Барнауле выставила на торги партию «золотых» погонов и нашивок «ОМОН» стального цвета

Военное имущество появилось на портале Torgi.gov. В лоте значатся семь позиций. Среди них: позолоченные погоны для сотрудников ОВД, филигранные ремешки для фуражек и т. д. Аукцион стартует без объявления цены. Заявки будут приниматься до 27 сентября.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Движимое военное имущество, указанное в лоте, подлежащего реализации по номенклатуре Департамента тылового обеспечения Росгвардии.

Помимо нашивных погонов золотистого цвета с двумя красными просветами, на торги выставляют:

  • Нарукавный знак регионального командования Сибирского регионального командования, нарукавные знаки внутренних войск — более 1552 шт.
  • Нарукавный знак внутренних войск — 1723 шт.
  • Нарукавный знак ОМОН спецподразделений стального цвета — 142 шт.
  • Сукно крапового цвета — 11,885 м
  • Наволочка тюфячная — 54 шт

Высвобождаемое имущество находится в здании в проезде Канатном, 43-а. Здесь дислоцируется Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю.

Аукцион стартует не первый раз. После одного из них участник уклонился от заключения договора. Аукцион и продажа посредством публичного предложения тоже не состоялись в связи с отсутствием допущенных участников — не нашлось желающих.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

Согласно закону 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», после этого торги должны проводится без объявления цены.

Начальную стоимость предлагают сами участники. Лот получит тот, кто сделает наиболее интересное предложение.

Ранее altapress.ru опубликовал фоторепортаж с места масштабных учений в Первомайском районе. В них участвовали подразделения ФСБ, Росгвардии, МВД и линейного управления, МЧС, ФСИН, ФСО. Учения проводились по пресечению условного террористического акта с захватом «заложников» в оздоровительном лагере.

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