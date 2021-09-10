Росгвардия в Барнауле выставила на торги партию «золотых» погонов и нашивок «ОМОН» стального цвета

Движимое военное имущество, указанное в лоте, подлежащего реализации по номенклатуре Департамента тылового обеспечения Росгвардии.
Помимо нашивных погонов золотистого цвета с двумя красными просветами, на торги выставляют:
- Нарукавный знак регионального командования Сибирского регионального командования, нарукавные знаки внутренних войск — более 1552 шт.
- Нарукавный знак внутренних войск — 1723 шт.
- Нарукавный знак ОМОН спецподразделений стального цвета — 142 шт.
- Сукно крапового цвета — 11,885 м
- Наволочка тюфячная — 54 шт
Высвобождаемое имущество находится в здании в проезде Канатном, 43-а. Здесь дислоцируется Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю.
Аукцион стартует не первый раз. После одного из них участник уклонился от заключения договора. Аукцион и продажа посредством публичного предложения тоже не состоялись в связи с отсутствием допущенных участников — не нашлось желающих.
Согласно закону 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», после этого торги должны проводится без объявления цены.
Начальную стоимость предлагают сами участники. Лот получит тот, кто сделает наиболее интересное предложение.
Ранее altapress.ru опубликовал фоторепортаж с места масштабных учений в Первомайском районе. В них участвовали подразделения ФСБ, Росгвардии, МВД и линейного управления, МЧС, ФСИН, ФСО. Учения проводились по пресечению условного террористического акта с захватом «заложников» в оздоровительном лагере.