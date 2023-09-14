Роскачество не оценило сыр из Барнаула и поставило его во главе антирейтинга

Государственная система "Роскачество" обнародовала результаты исследований творожного сыра. В 2023 году по 148 показателям проверяли 20 торговых марок, среди которых оказался один из Алтайского края. Увы, его оценили не высоко.

В этот раз проверяющие приобрели творожный сыр, который выпускает в Барнауле индивидуальный предприниматель Владимир Емелин. Предприятие больше известно как "Плавыч".

Больше всего претензий возникло по органолиптическим характеристикам - Роскачество пришло к выводу, что сыр намазывается плохо, имеет пустой вкус и запах с легкой горечью и мучнистостью. По этим характеристикам сыру поставили ноль баллов из пяти.

Достоверность маркировки сыра проверяющие оценили на два балла. В составе образца они нашли консервант, который не был обозначен на этикетке.

Производство мягких сыров в Барнауле. Анна Зайкова

"В продукте присутствует крахмал, который может использоваться в качестве загустителя. Производитель казал данный компонент в маркировке, однако его наличие в творожном сыре не допускается опережающим стандартом Роскачества", - говорится в сообщении.

Что понравилось в сыре

При этом проверяющие отметили, что в составе творожного сыра есть только молочные жиры. Доля молочного белка также отвечает установленным требованиям.

В сыре нет антибиотиков, микробиологические показатели в норме. Продукт оказался свежим и безопасным.

Несмотря на данные плюсы барнаульский сыр все равно возглавил антирейтинг Роскачества с 2,6 баллами из 5 возможных.

Производство мягких сыров в Барнауле. Анна Зайкова

Надо сказать, что "Плавыч" уже оказывался в поле зрения проверяющих. В 2019 году Роскачество исследовало плавленный сыр этого производителя. Оценки тогда были выше - 4,1 из 5 возможных.

Главным замечанием стало заниженное содержание жира в сухом веществе и в продукте, которое отличалось от заявленного на упаковке.