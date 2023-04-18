Роскачество проверило популярную алтайскую муку и кое-что обнаружило

Государственная система «Роскачество» на прошлой неделе опубликовало данные исследований пшеничной хлебопекарной муки. Среди 20 изученных образцов было два из Алтайского края. Несмотря на то, что по большинству параметров они получили высокие оценки, общий балл оказался низким. Прежде всего, проверяющие засомневались в достоверности маркировки.

Для проверки Роскачество отобрало муку «Алейка» и «Мельник». Общий балл первого образца оказался 3,90 из 5 возможных. По таким параметрам, как органолептика, микробиология, безопасность и другим «Алейка» получила наивысшие оценки.

«По результатам лабораторных исследований 2023 года микотаксины (вещества, образующиеся в результате развития плесневых грибов) и пестициды в муке не выявлены. Микробиологические показатели соответствуют обязательным требованиям. Продукция не заражена и не загрязнена вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами), а также возбудителями „картофельной болезни“ хлеба», — говорится в сообщении.

Главная претензия Роскачества касалась достоверности маркировки. По этому параметру «Алейке» поставили ноль баллов.

«Содержание белков и жиров соответствует заявленному, однако доля углеводов выше указанной в маркировке», — сочли проверяющие.

Мука. СС0

Ноль по достоверности маркировки получила и мука «Мельник», произведенная в Рубцовске. По большинству других показателей образец получил наивысшие оценки. Общий балл — 3,99.

«Приготовленное из этой муки тесто получится достаточно густым — об этом говорит число падения, которое указывает на достаточную активность фермента, влияющего на это свойство. Массовая доля клейковины и ее высокое качество свидетельствуют о том, что мука обладает хорошими хлебопекарными свойствами, выпечка из нее получится пышной и воздушной», — полагают эксперты Роскачества.

Что еще проверялось

Роскачество чаще всего проверяло молочные продукты, произведенные в Алтайском крае. Не обходилось без нареканий. Так, в 2022 году система мониторинга качества проверило питьевое молоко «Молочная сказка» и обнаружила в нем следы растительных жиров.

Эксперты сочли, что вкуса и запаха, характерного для молока, в образце нет.

«БМК» установил первые молокоматы по продаже своей продукции Олег Богданов

Несколькими месяцами ранее Роскачество взялось за сыр «Голландский». В образце под маркой «Алтайские сыровары», который выпускают в Усть-Калманке, обнаружили превышение нормы антибиотика окситетрациклина в 1,1 раза.

Другой образец — сыр «Голландский» от «БМК» — был признан безопасным, но не с очень характерным вкусом.