Роскачество оценило барнаульское молоко без должного запаха и вкуса

19 мая Роскачество опубликовало новые результаты проверок ультрапастеризованного молока. В 2022 году организация протестировала еще 69 образцов, среди которых был один из Алтайского края. Результаты неутешительные.

Как сообщает Роскачество, исследованное ультрапастеризованное молоко преподнесло сюрпризы. Товары оказались либо очень высокого качества (31 торговая марка), либо с нарушениями законодательства (37 ТМ).

Среди проверенных была продукция «Барнаульского молочного завода». Молоко «Молочная сказка» по пяти критериям получило самые низкие оценки. А из-за обнаруженных растительных жиров было отнесено к фальсификатам.

«В продукте обнаружены растительные жиры: на это указывают результаты исследования состава стеринов и жирнокислотного состава. Наличие в молоке растительных жиров является признаком фальсификации. Молоко представляет собой непрозрачную жидкость белого цвета, с жидкой, нетягучей консистенцией. Однако вкус и запах, характерные для молока, отсутствуют», — говорится в сообщении Роскачества.

При этом подчеркивается, что в молоке не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия), пестицидов, а также афлатоксинов, которые могут попадать в состав из кормов для животных.

Меламин, который может использоваться в молочных продуктах для повышения концентрации белка, отсутствует. Антибиотики в составе не обнаружены. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.

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Что проверяли до этого

Претензии к алтайским молокопереработчикам со стороны Роскачества уже были. Так, в 2019 году проверяющим не понравились плавленные сыры, которые производятся в нашем регионе.

Из сообщения Роскачества:

«Исследование состава стеринов показало, что в составе продукта присутствуют растительные жиры. Кроме того, массовая доля метиловых эфиров жирных кислот не соответствует молочному жиру. Это может указывать на то, что производитель сознательно внес растительные жиры в состав сырья с целью его удешевления».

Еще раньше, в 2018 году, организация проверяла алтайское питьевое молоко и пришло к выводу, что в его составе есть сухое молоко. С выводами Роскачества тогда не согласилась компания «Алтайская буренка».