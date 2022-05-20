Роскачество оценило барнаульское молоко без должного запаха и вкуса

Как сообщает Роскачество, исследованное ультрапастеризованное молоко преподнесло сюрпризы. Товары оказались либо очень высокого качества (31 торговая марка), либо с нарушениями законодательства (37 ТМ).
Среди проверенных была продукция «Барнаульского молочного завода». Молоко «Молочная сказка» по пяти критериям получило самые низкие оценки. А из-за обнаруженных растительных жиров было отнесено к фальсификатам.
«В продукте обнаружены растительные жиры: на это указывают результаты исследования состава стеринов и жирнокислотного состава. Наличие в молоке растительных жиров является признаком фальсификации. Молоко представляет собой непрозрачную жидкость белого цвета, с жидкой, нетягучей консистенцией. Однако вкус и запах, характерные для молока, отсутствуют», — говорится в сообщении Роскачества.
При этом подчеркивается, что в молоке не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия), пестицидов, а также афлатоксинов, которые могут попадать в состав из кормов для животных.
Меламин, который может использоваться в молочных продуктах для повышения концентрации белка, отсутствует. Антибиотики в составе не обнаружены. Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.
Что проверяли до этого
Претензии к алтайским молокопереработчикам со стороны Роскачества уже были. Так, в 2019 году проверяющим не понравились плавленные сыры, которые производятся в нашем регионе.
Из сообщения Роскачества:
«Исследование состава стеринов показало, что в составе продукта присутствуют растительные жиры. Кроме того, массовая доля метиловых эфиров жирных кислот не соответствует молочному жиру. Это может указывать на то, что производитель сознательно внес растительные жиры в состав сырья с целью его удешевления».
Еще раньше, в 2018 году, организация проверяла алтайское питьевое молоко и пришло к выводу, что в его составе есть сухое молоко. С выводами Роскачества тогда не согласилась компания «Алтайская буренка».