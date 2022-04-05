5 апреля
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Потребитель

Отечественные прокладки и «Аист колор»: Роскачество предупредило об изменениях привычного ассортимента

Из-за ухода с российского рынка многих зарубежных брендов, ассортимент товаров для дома и личной гигиены может измениться, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Девушка принимает душ.
Девушка принимает душ.
CC0

Например, о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании-гиганты Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, «Чистая линия», «Черный жемчуг»), Procter & Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson & Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree).

Однако, как говорят в Роскачестве, немалая часть выпускаемых под этими торговыми марками товаров производится в России и продолжит производиться.

Unilever из-за сокращения импорта сырья и упаковочных материалов столкнулся с рядом операционных трудностей, но несмотря на возможные изменения в ассортименте, обещает не снижать качество продукции.

Производитель средств женской гигиены Bella также сообщил Роскачеству, что критичных проблем с поставками сырья нет, но компании все же приходится подстраиваться под новые реалии.

«Если говорить об основном компоненте женских прокладок, то это целлюлоза. Ранее она поставлялась из Европы и США, теперь мы переориентируемся на целлюлозу, произведенную в России и Белоруссии», — сообщили в Bella.

«Невская косметика» тоже продолжает работу и ищет альтернативных поставщиков из Индии или Китая на случай потери текущих партнеров из других стран.

Точно не исчезнут из продажи в ближайшее время товары «Натали», «ЭКОномочка део», Bella, Ola! и BIBI, уверяют в Роскачестве.

Там также напомнили, что порошок торговой марки «Аист колор» прошел испытания и был признан" высококачественным, так как соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества".

Ранее гендиректор «Новэкса» рассказала в интервью altapress.ru, исчезнут ли средства гигиены и порошки из магазинов.

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