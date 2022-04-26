О российских товарах, превосходящих по качеству импортные, поведал глава Роскачества

Дело в том, что в России более жесткие требования к производству.

«Считается, что в США и Евросоюзе требования выше. Приведу несколько примеров, которые покажут, что это не так. Например, мед. Когда его нагревают, в нем образуется канцероген, токсин оксиметилфурфурол. У них разрешено 40 единиц, у нас только 25 единиц, то есть у нас более жесткие требования», — сообщил Протасов.

Он также отметил, что, например, для текстильной продукции в России «есть уникальный показатель — воздухопроницаемость, который характеризует „дышащие“ свойства одежды».

При этом, по его словам, если говорить о пищевом рынке, то России «предстоит работать над качеством еще многих видов продуктов и напитков», пишет «Интерфакс».

«Однако, логично, что там, где мы можем контролировать сырье, неплохо развивается и переработка. Так как по зерну мы одни из крупнейших экспортеров в мире и неудивительно, что продукты переработки зерна (и мука, и макароны) у нас достаточно высокого качества», — подчеркнул руководитель Роскачества.

«Также и продукты, связанные с масличными, — мы умеем выращивать эти культуры в нужном качестве и количестве, поэтому масла мы тоже делаем качественные», — добавил Протасов.