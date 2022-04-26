26 апреля
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Потребитель

О российских товарах, превосходящих по качеству импортные, поведал глава Роскачества

Некоторые отечественные пищевые продукты превосходят по качеству западные, заявил «Известиям» руководитель Роскачества («Российская система качества») Максим Протасов.

Мед. Пчелы.
Мед. Пчелы.
СС0

Дело в том, что в России более жесткие требования к производству.

«Считается, что в США и Евросоюзе требования выше. Приведу несколько примеров, которые покажут, что это не так. Например, мед. Когда его нагревают, в нем образуется канцероген, токсин оксиметилфурфурол. У них разрешено 40 единиц, у нас только 25 единиц, то есть у нас более жесткие требования», — сообщил Протасов.

Он также отметил, что, например, для текстильной продукции в России «есть уникальный показатель — воздухопроницаемость, который характеризует „дышащие“ свойства одежды».

При этом, по его словам, если говорить о пищевом рынке, то России «предстоит работать над качеством еще многих видов продуктов и напитков», пишет «Интерфакс».

«Однако, логично, что там, где мы можем контролировать сырье, неплохо развивается и переработка. Так как по зерну мы одни из крупнейших экспортеров в мире и неудивительно, что продукты переработки зерна (и мука, и макароны) у нас достаточно высокого качества», — подчеркнул руководитель Роскачества.

«Также и продукты, связанные с масличными, — мы умеем выращивать эти культуры в нужном качестве и количестве, поэтому масла мы тоже делаем качественные», — добавил Протасов.

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