Совместные проекты по импортозамещению представят Россия и Белоруссия

«Сроки определены, в этом месяце мы должны выполнить предварительную работу и представить правительствам. Что касается финансирования, то те проекты, которые будут иметь синергетический эффект для двух государств, имеют право финансироваться из бюджета Союзного государства», — заявил министр.
По его словам, белорусская и российская стороны в настоящее время совместно осуществляют анализ всего выпадающего импорта из-за закрытия западных рынков.
Червяков также отметил — по некоторым позициям следует просто увеличить их производство.
Но есть такие группы товаров, которые не могут производить как белорусские, так и российские предприятия, пишет Газета.Ru.
«Здесь нужны новые проекты. По трем направлениям мы сейчас работаем, по каждой позиции определяем, где и кто будет производить эту продукцию, на окончательном этапе мы получим совместные инвестиционные проекты и возможность производить продукцию нового качества», — указал руководитель ведомства.
Между тем известная на Алтае компания запускает новый амбициозный проект.