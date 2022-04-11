11 апреля
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Экономика

Совместные проекты по импортозамещению представят Россия и Белоруссия

Глава Минэкономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что Минск и Москва в свете санкций со стороны Запада вырабатывают совместные проекты импортозамещающих производств, они должны быть представлены уже в апреле, заявил он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

«Сроки определены, в этом месяце мы должны выполнить предварительную работу и представить правительствам. Что касается финансирования, то те проекты, которые будут иметь синергетический эффект для двух государств, имеют право финансироваться из бюджета Союзного государства», — заявил министр.

По его словам, белорусская и российская стороны в настоящее время совместно осуществляют анализ всего выпадающего импорта из-за закрытия западных рынков.

Червяков также отметил — по некоторым позициям следует просто увеличить их производство.

Но есть такие группы товаров, которые не могут производить как белорусские, так и российские предприятия, пишет Газета.Ru.

«Здесь нужны новые проекты. По трем направлениям мы сейчас работаем, по каждой позиции определяем, где и кто будет производить эту продукцию, на окончательном этапе мы получим совместные инвестиционные проекты и возможность производить продукцию нового качества», — указал руководитель ведомства.

Между тем известная на Алтае компания запускает новый амбициозный проект.

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