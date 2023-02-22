22 февраля
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Жизнь

Роскомнадзор ни при чем: в работе «Википедии» произошел сбой

Сбой в «Википедии» в России и других странах произошел 22 февраля. Техслужба уже устраняет причины, сообщает ТАСС.

Википедия.
Википедия.
unsplash.com

Доступ к некоторым википроектам пропал в 12:25 по Москве. Исправления внесли уже через десять минут. Сейчас за ситуацией наблюдают и выясняют причины сбоя, говорит исполнительный директор русскоязычной версии «Википедии» Станислав Козловский.

В пресс-службе роскомнадзора ответили, что не ограничивали работу сайта на территории России.

Жалобы о нарушении в работе онлайн-энциклопедии приходили из разных стран. Наибольшее число — из США, Великобритании и Германии.

В «Википедии» могут создавать и редактировать статьи все пользователи интернета. Сейчас в ней размещено более 55 млн статей, а посещаемость сайта — около 1,7 млрд человек ежемесячно.

Ранее сообщали, что информационные бомбы начнут выявлять с помощью российского «Вепря».

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