Роскомнадзор ни при чем: в работе «Википедии» произошел сбой

Сбой в «Википедии» в России и других странах произошел 22 февраля. Техслужба уже устраняет причины, сообщает ТАСС.

Доступ к некоторым википроектам пропал в 12:25 по Москве. Исправления внесли уже через десять минут. Сейчас за ситуацией наблюдают и выясняют причины сбоя, говорит исполнительный директор русскоязычной версии «Википедии» Станислав Козловский.

В пресс-службе роскомнадзора ответили, что не ограничивали работу сайта на территории России.

Жалобы о нарушении в работе онлайн-энциклопедии приходили из разных стран. Наибольшее число — из США, Великобритании и Германии.

В «Википедии» могут создавать и редактировать статьи все пользователи интернета. Сейчас в ней размещено более 55 млн статей, а посещаемость сайта — около 1,7 млрд человек ежемесячно.

Ранее сообщали, что информационные бомбы начнут выявлять с помощью российского «Вепря».