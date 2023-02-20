20 февраля
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Политика

Информационные бомбы начнут выявлять с помощью российского «Вепря»

В подчиненном Роскомнадзору Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ) сообщили об испытаниях системы обнаружения информационных бомб «Вепрь», пишут «Ведомости».

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Разработкой занимается находящийся под санкциями США петербургский разработчик IT-решений «Необит». Компания также занимается также технологическими решениями для ФСБ, Минобороны, других ведомств.

О системе

«Вепрь» предназначен для выявления потенциальных точек напряженности в сети и их анализа, указывает Газета.Ru.

Под такими точками подразумеваются сообщения, которые потенциально могут привести к реализации угроз для личности, общества и государства. И это не обязательно фейки.

Ранее в центре Москвы задержали 600 человек в ходе антивоенной акции. Об этом сообщало МВД РФ. Между тем разгонявших протесты пасечников полицейских покусали пчелы.

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