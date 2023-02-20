Информационные бомбы начнут выявлять с помощью российского «Вепря»

В подчиненном Роскомнадзору Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ) сообщили об испытаниях системы обнаружения информационных бомб «Вепрь», пишут « Ведомости ».

Разработкой занимается находящийся под санкциями США петербургский разработчик IT-решений «Необит». Компания также занимается также технологическими решениями для ФСБ, Минобороны, других ведомств.

О системе

«Вепрь» предназначен для выявления потенциальных точек напряженности в сети и их анализа, указывает Газета.Ru.

Под такими точками подразумеваются сообщения, которые потенциально могут привести к реализации угроз для личности, общества и государства. И это не обязательно фейки.

Ранее в центре Москвы задержали 600 человек в ходе антивоенной акции. Об этом сообщало МВД РФ. Между тем разгонявших протесты пасечников полицейских покусали пчелы.