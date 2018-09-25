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Роскомнадзор заблокировал 17 тысяч пиратских сайтов с фильмами

За три года работы в России закона о защите прав на интеллектуальную собственность Роскомнадзор закрыл около 17 тысяч пиратских сайтов. Это позволило повысить выручку за демонстрацию фильмов в легальных онлайн и обычных кинотеатрах. Об этом доложил глава ведомства Александр Жаров президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи, пишет ТАСС.

Кино.
Кино.
СС0

Еще несколько лет назад российский интернет был «абсолютно пиратской гаванью», напомнил Жаров. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве. Усилия Роскомнадзора он проиллюстрировал трехмиллиардными сборами фильма «Движение вверх».

Александр Жаров,
глава Роскомнадзора:

Легальные онлайн-кинотеатры в интернете получили в 2017 году на 60% больше, чем годом ранее, — около 8 млрд рублей. Возросла посещаемость кинотеатров: 55 млн человек пришло за год на премьеры, и это, соответственно, на 40% больше, чем годом ранее. Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино.

Основной вал жалоб на пиратские сайты поступил в Роскомнадзор от российских правообладателей. Все крупнейшие пиратские площадки уже заблокированы. «Будем и дальше чистить интернет», — заявил Жаров.

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