Роскомнадзор заблокировал 17 тысяч пиратских сайтов с фильмами

За три года работы в России закона о защите прав на интеллектуальную собственность Роскомнадзор закрыл около 17 тысяч пиратских сайтов. Это позволило повысить выручку за демонстрацию фильмов в легальных онлайн и обычных кинотеатрах. Об этом доложил глава ведомства Александр Жаров президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи, пишет ТАСС .

Еще несколько лет назад российский интернет был «абсолютно пиратской гаванью», напомнил Жаров. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве. Усилия Роскомнадзора он проиллюстрировал трехмиллиардными сборами фильма «Движение вверх».

Александр Жаров,

глава Роскомнадзора:

Легальные онлайн-кинотеатры в интернете получили в 2017 году на 60% больше, чем годом ранее, — около 8 млрд рублей. Возросла посещаемость кинотеатров: 55 млн человек пришло за год на премьеры, и это, соответственно, на 40% больше, чем годом ранее. Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино.

Основной вал жалоб на пиратские сайты поступил в Роскомнадзор от российских правообладателей. Все крупнейшие пиратские площадки уже заблокированы. «Будем и дальше чистить интернет», — заявил Жаров.