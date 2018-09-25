Роскомнадзор заблокировал 17 тысяч пиратских сайтов с фильмами

Еще несколько лет назад российский интернет был «абсолютно пиратской гаванью», напомнил Жаров. Любая премьера тут же появлялась на сотнях и тысячах ресурсов, и люди смотрели ее бесплатно, пусть в плохом качестве. Усилия Роскомнадзора он проиллюстрировал трехмиллиардными сборами фильма «Движение вверх».
Александр Жаров,
глава Роскомнадзора:
Легальные онлайн-кинотеатры в интернете получили в 2017 году на 60% больше, чем годом ранее, — около 8 млрд рублей. Возросла посещаемость кинотеатров: 55 млн человек пришло за год на премьеры, и это, соответственно, на 40% больше, чем годом ранее. Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино.
Основной вал жалоб на пиратские сайты поступил в Роскомнадзор от российских правообладателей. Все крупнейшие пиратские площадки уже заблокированы. «Будем и дальше чистить интернет», — заявил Жаров.