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Опубликовано видео, как украинские военные корабли проходят под Крымским мостом

Украинские военные корабли, которые в Черном море вошли в исключительную экономическую зону России, прошли под арками Крымского моста, сообщают «Вести Крым».

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» проследовали в акваторию Азовского моря в сопровождении кораблей береговой охраны Пограничной службы России.

Российские пограничники отметили, что украинские корабли находятся в очень плохом состоянии. Эксперты предположили, что судна направлены на место базирования, чтобы устроить провокацию для России, пишет ura.ru.

Сопровождение иностранных кораблей осуществлялось в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ.

Возвращение

Ранее сообщалось, что постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин разработал план «возвращения и реинтеграции» полуострова до конца 2019 года.

Также киевские власти планируют набирать подразделения ВСУ из переселенцев, уехавших из Крыма, чтобы потом задействовать их для «освобождения» полуострова.

Не может быть никаких условий, при которых Россия уступила бы Крым Украине, поскольку он получил независимость по желанию самих крымчан. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в июне.

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