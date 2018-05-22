Депутат Верховный рады заявил о стремлении уничтожить Крымский мост

"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. <...> Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт", — сказал депутат.

Игорь Мосийчук заявил, что непременно бы уничтожил мост сам, если бы был министром обороны.

Ранее в американском издании Washington Examiner появился материал журналиста Тома Рогана, который призывает Украину разбомбить открытый 15 мая мост через Керченский пролив.