Депутат Верховный рады заявил о стремлении уничтожить Крымский мост

Сегодня, 12:23.
Политика

Игорь Мосийчук, депутат Верховной рады, пригрозил уничтожить Крымский мост. Он заявил об этом в эфире телеканала "112 Украина", сообщает РИА Новости.

Крымский мост через Керченский пролив.
Крымский мост через Керченский пролив. Фото: kremlin.ru.

"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. <...> Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт", — сказал депутат.

Игорь Мосийчук заявил, что непременно бы уничтожил мост сам, если бы был министром обороны.

Ранее в американском издании Washington Examiner появился материал журналиста Тома Рогана, который призывает Украину разбомбить открытый 15 мая мост через Керченский пролив.

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