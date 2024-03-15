Роскошные платья, цыгане, клоуны и джаз-бэнд. Фоторепортаж о новом концерте в Музыкальном театре

Два часа одних только танцев и пения под аккомпанемент оркестра и джаз-бэнда — опыт для Музыкального театра не то чтобы новый, но забытый. В декабре формат решили вспомнить — получилось успешно, поэтому 15-17 марта зрителей ждет премьера нового концерта.

На сцене исполнят лучшие номера из классических опер и оперетт, мюзиклов, музыкальных комедий, а также любимые мелодии из кинофильмов.

Всего будет исполнено 27 произведений, в которых поучаствуют ведущие солисты, артисты хора и балета.

Интересно будет понаблюдать за игрой оркестра, который временно переедет прямо на сцену, и работой дирижера. А для некоторых номеров даже соберется импровизированный джаз-бэнд.

Услышать и посмотреть можно будет знакомые каждому из школьной программы и фильмов произведения — «Цыганка», «Травиата», «Кармен», «Сильва», «Алые паруса» и другие. Подробнее о концепции и размышлениях режиссера программы — Ильи Зуева — можно прочитать тут.

Премьера состоится 15 марта в 18:30, а также 16 и 17 марта в 17:00. 12+

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