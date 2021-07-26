Роскосмос опубликовал первые фото актрисы Пересильд в скафандре, в котором она будет сниматься в фильме на МКС

В «Роскосмосе» выложили первые фотографии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в скафандрах «Сокол». Во время фотосессии они проходили четырехчасовую тренировку на тренажере космического корабля «Союз МС».

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос

Отмечается, что до полета в космос необычному экипажу осталось чуть больше двух месяцев — старт запланирован на октябрь.

«В ходе практического занятия экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль состояния систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя. Под руководством командира успешно выполнили сближение с Международной космической станцией, ее облет и причаливание к орбитальному комплексу в ручном режиме», — рассказали в госкорпорации.

В космосе режиссер и актриса примут участие в съемках фильма «Вызов». Картину снимают «Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White.

Художественный фильм «Вызов» станет частью научно-просветительского проекта, в котором также планируют также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, наземной космической инфраструктуре.