27 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Роскосмос опубликовал первые фото актрисы Пересильд в скафандре, в котором она будет сниматься в фильме на МКС

В «Роскосмосе» выложили первые фотографии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в скафандрах «Сокол». Во время фотосессии они проходили четырехчасовую тренировку на тренажере космического корабля «Союз МС».

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко готовятся к полету в космос
roscosmos.ru

Отмечается, что до полета в космос необычному экипажу осталось чуть больше двух месяцев — старт запланирован на октябрь.

«В ходе практического занятия экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль состояния систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя. Под руководством командира успешно выполнили сближение с Международной космической станцией, ее облет и причаливание к орбитальному комплексу в ручном режиме», — рассказали в госкорпорации.

В космосе режиссер и актриса примут участие в съемках фильма «Вызов». Картину снимают «Роскосмос», «Первый канал» и студия Yellow, Black and White.

Художественный фильм «Вызов» станет частью научно-просветительского проекта, в котором также планируют также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, наземной космической инфраструктуре.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость