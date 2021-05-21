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Жизнь

«Роскосмос» собирается торговать косметикой, бельем и алкоголем

Госкорпорация «Роскосмос» зарегистрировала качестве торгового знака фразу «Технологии, проверенные космосом». Он будет использован при реализации товаров, так или иначе связанных с космической деятельностью. Об этом агентству РИА Новости рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Алкоголь.
Алкоголь.
СС0

«Корпорация намерена использовать указанное обозначение как способ подтверждения взаимосвязи различных групп товаров непосредственно с космосом, космическими исследованиями и экспериментами и т.д. Возможно, корпорация рассмотрит также создание системы сертификации и использования указанного обозначения в качестве знака соответствия», — отметили в компании.

МКС. Выход в открытый космос.
МКС. Выход в открытый космос.
www.instagram.com/kudsverchkov

В пресс-службе изданию уточнили, что надпись призвана донести до покупателей мысль об уникальности технологий и материалов, прошедших проверку в космосе и ставших доступными людям в повседневной жизни.

Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности, «космический» товарный знак может быть использован для довольно широкого списка категорий товаров.

Среди прочих в нем указаны: косметика, бытовая химия, фармацевтическая продукция, электро-механические агрегаты, электроприборы, нательное белье, спорттовары, игры, алкоголь, транспортные средства и многое другое.

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