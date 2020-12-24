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Жизнь

Роскосмос продает комикс про женщину-космонавта и орущего из кустов медведя

«Главкосмос», который входит в госкорпорацию «Роскосмос», запустил сайт с продажей космического мерча.

Роскосмос выпустил календарь на 2021 год.
Роскосмос выпустил календарь на 2021 год.
glavstore.com.

На сайте можно приобрести продукцию, посвященную российской космонавтике: календари, ежедневники, наборы открыток, блокноты и даже комикс.

«Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с её фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе!» — говорится в описании комикса.

Космический комикс продают за 950 рублей. Открытки — 390 рублей. А ежедневник, куда необходимо «записывать свои мысли, чтобы они не улетучивались в космос», можно приобрести за 2450 рублей.

Кстати, ежедневник называется «Союз в Гвиане» — на обложке изображение пуска ракеты-носителя «Союз-СТ» из Гвианского космического центра.

Напомним, ракета стартовала 2 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором после старта слышно, как кто-то произносит: «Слава богу».

Самый дорогой сувенир — календарь на 2021 год, за который просят 2490 рублей. В нем названия месяцев написаны шрифтом «будто из фантастического фильма, а сама обложка выглядит как красочная афиша, которую видно издалека». Саму суть календаря посвятили прошлому.

«Уникальность иллюстраций состоит в том, что художник не пытался в точности копировать идеи тех времен. Он лишь вдохновился ретрофутуризмом, привнеся в него современные элементы из кинематографа и комиксов. Среди картин календаря есть отсылки к тренировкам ГТО, групповым портретам передовиков производства, теме дружбы народов и немного — к фильму „Тайна третьей планеты“», — отметили создатели.

Роскосмос выпустил календарь на 2021 год.
Роскосмос выпустил календарь на 2021 год.
glavstore.com.
Роскосмос выпустил календарь на 2021 год.
Роскосмос выпустил календарь на 2021 год.
glavstore.com.
Роскосмос выпустил календарь на 2021 год.
Роскосмос выпустил календарь на 2021 год.
glavstore.com.
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