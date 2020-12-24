Роскосмос продает комикс про женщину-космонавта и орущего из кустов медведя

«Главкосмос», который входит в госкорпорацию «Роскосмос», запустил сайт с продажей космического мерча.

На сайте можно приобрести продукцию, посвященную российской космонавтике: календари, ежедневники, наборы открыток, блокноты и даже комикс.

«Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с её фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе!» — говорится в описании комикса.

Космический комикс продают за 950 рублей. Открытки — 390 рублей. А ежедневник, куда необходимо «записывать свои мысли, чтобы они не улетучивались в космос», можно приобрести за 2450 рублей.

Кстати, ежедневник называется «Союз в Гвиане» — на обложке изображение пуска ракеты-носителя «Союз-СТ» из Гвианского космического центра.

Напомним, ракета стартовала 2 декабря. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором после старта слышно, как кто-то произносит: «Слава богу».

Самый дорогой сувенир — календарь на 2021 год, за который просят 2490 рублей. В нем названия месяцев написаны шрифтом «будто из фантастического фильма, а сама обложка выглядит как красочная афиша, которую видно издалека». Саму суть календаря посвятили прошлому.

«Уникальность иллюстраций состоит в том, что художник не пытался в точности копировать идеи тех времен. Он лишь вдохновился ретрофутуризмом, привнеся в него современные элементы из кинематографа и комиксов. Среди картин календаря есть отсылки к тренировкам ГТО, групповым портретам передовиков производства, теме дружбы народов и немного — к фильму „Тайна третьей планеты“», — отметили создатели.