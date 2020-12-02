Рогозин со словами «Слава Богу» запустил ракету в космос

Ракета стартовала в среду, 2 декабря, в 4.33 мск. Разгонный блок «Фрегат-М» со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от ракеты-носителя «Союз-СТ-А».
«Ракета в Гвиане отработала штатно. Сейчас работает разгонный блок „Фрегат“ <…> Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчетное время. Поздравляю наш боевой расчет с успешным завершением миссии!», — написал Рогозин.
Ракета в Гвиане отработала штатно. Сейчас работает разгонный блок Фрегат pic.twitter.com/YmKshUC9bN— РОГОЗИН (@Rogozin) December 2, 2020
Глава Роскосмоса опубликовал видео. После старта ракеты слышно, как кто-то произносит: «Слава богу».
В комментариях к видео Рогозина спросили: «Насколько Россия отстает от Америки в достижениях в космосе и от Китая?».
«Это не так», — кратко ответил начальник космической госкорпорации.
Накануне Китай запустил к Луне ракету с зондом «Чанъэ-5». Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны.