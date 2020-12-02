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Жизнь

Рогозин со словами «Слава Богу» запустил ракету в космос

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в своем Twitter о старте ракеты «Союз» с космодрома Куру (Французская Гвиана).

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

Ракета стартовала в среду, 2 декабря, в 4.33 мск. Разгонный блок «Фрегат-М» со спутником ОАЭ Falcon Eye отделился от ракеты-носителя «Союз-СТ-А».

«Ракета в Гвиане отработала штатно. Сейчас работает разгонный блок „Фрегат“ <…> Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчетное время. Поздравляю наш боевой расчет с успешным завершением миссии!», — написал Рогозин.


Глава Роскосмоса опубликовал видео. После старта ракеты слышно, как кто-то произносит: «Слава богу».

В комментариях к видео Рогозина спросили: «Насколько Россия отстает от Америки в достижениях в космосе и от Китая?».

«Это не так», — кратко ответил начальник космической госкорпорации.

Накануне Китай запустил к Луне ракету с зондом «Чанъэ-5». Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны.

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