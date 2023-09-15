Роскосмос запечатлел самолет, который приземлился в поде под Новосибирском.

Фото сделали со спутника «Канопус-В», сообщается государственном в telegram-канале «Роскосмос».
Напомним, что 12 сентября самолет летел из Сочи в Омск, но из-за отказа гидросистемы им пришлось экстренно приземлиться.
Роскосмос выставил снимок самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Новосибирской области.
Фото сделали со спутника «Канопус-В», сообщается государственном в telegram-канале «Роскосмос».
Напомним, что 12 сентября самолет летел из Сочи в Омск, но из-за отказа гидросистемы им пришлось экстренно приземлиться.
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