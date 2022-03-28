Роснедра вынесло положительное заключение на освоение скарнового месторождения на Алтае

Теперь «Артель старателей «Поиск» (входит в структуру ПАО «Селигдар») сможет приступить к проведению работ, пишет vnedra.ru.
Компания отработает более 660 тыс. тонн руды и запустит в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику «Поиск».
Глава компании Владимир Олюнин рассказал, что отработка скарнового месторождения займет три года при планируемой производительности в 200 тыс. тонн в год, сообщает издание.
Он также подчеркнул, что компания будет сосредоточится не только на освоении Мурзинского-1, но также параллельно будет вести геологоразведку трех месторождений — Мурзинка-3, Толстуха, Курьинская площадь.
Ранее altapress.ru писал, что «Артель старателей «Поиск» строит в Краснощековском районе золотоизвлекательную фабрику. Общая стоимость проекта фабрики — 560 млн рублей.