Роснедра вынесло положительное заключение на освоение скарнового месторождения на Алтае

Федеральное агентство по недропользованию вынесло положительное заключение по итогам рассмотрения проекта по разработке месторождения Мурзинское-1 в Алтайском крае (Краснощековский район).

Теперь «Артель старателей «Поиск» (входит в структуру ПАО «Селигдар») сможет приступить к проведению работ, пишет vnedra.ru.

Компания отработает более 660 тыс. тонн руды и запустит в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику «Поиск».

Глава компании Владимир Олюнин рассказал, что отработка скарнового месторождения займет три года при планируемой производительности в 200 тыс. тонн в год, сообщает издание.

Он также подчеркнул, что компания будет сосредоточится не только на освоении Мурзинского-1, но также параллельно будет вести геологоразведку трех месторождений — Мурзинка-3, Толстуха, Курьинская площадь.

Ранее altapress.ru писал, что «Артель старателей «Поиск» строит в Краснощековском районе золотоизвлекательную фабрику. Общая стоимость проекта фабрики — 560 млн рублей.