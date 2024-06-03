Росписные стены, разговоры по душам, сомнительные незнакомцы. 11 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

В кино
Мультфильм Ли Цзяньпина и Сальвадора Симо «Последний дракон» в «Киномире» — с 6 июня, 6+
Хоррор Ренни Харлин «Незнакомцы. Начало» в «Галактике» — 5 июня, 19:55, 18+
Комедия Пола Дектора «Мечта с подвохом» в «Премьере» — 5 июня, 13:50, 16+
В театр
«Сильвия» в Театре драмы — 5 июня, 18:30, 16+
«Хан Алтай» в Музыкальном театре — 7 июня, 18:30, 12+
«Дядюшкин сон» в Молодежном театре — 4 июня, 18:30, 12+
На выставку
Выставка «И расцветут цветы на ткани…» в Краеведческом музее — до 1 сентября, ср-вс с 11:00 до 19:00, 0+
В парк
Большая роспись стены во время фестиваля уличной культуры «Связь» в парке «Изумрудный» — 5 июня, 12:00, 0+
На игру
Игротека «.jpeg #6» от проекта «Квиз, плиз!» в «Опере» — 7 июня, 19:30, 18+
В библиотеку
«Открытая библиосреда» со спектаклем, мастер-классом и беседой с психологом в «Шишковке» — 5 июня, 18:00, 12+
Для детей
«Кому нравится ночь» в театре кукол «Сказка» — 8 июня, 12:00, 0+
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