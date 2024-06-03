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Жизнь

Росписные стены, разговоры по душам, сомнительные незнакомцы. 11 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем можно заняться на этой неделе: расписать огромную стену в парке «Изумрудный», сходить на продуктивные посиделки в Шишковку или блеснуть интеллектом на квизе.

Выставка «И расцветут цветы на ткани…» в Краеведческом музее.
Выставка «И расцветут цветы на ткани…» в Краеведческом музее.
vk.com/agkm1823

В кино

Мультфильм Ли Цзяньпина и Сальвадора Симо «Последний дракон» в «Киномире» — с 6 июня, 6+

Хоррор Ренни Харлин «Незнакомцы. Начало» в «Галактике» — 5 июня, 19:55, 18+

Комедия Пола Дектора «Мечта с подвохом» в «Премьере» — 5 июня, 13:50, 16+

Фильм &quot;Мечта с подвохом&quot;.
Фильм "Мечта с подвохом".
Кадр из фильма "Мечта с подвохом".

В театр

«Сильвия» в Театре драмы — 5 июня, 18:30, 16+

«Хан Алтай» в Музыкальном театре — 7 июня, 18:30, 12+

«Дядюшкин сон» в Молодежном театре — 4 июня, 18:30, 12+

Спектакль «Дядюшкин сон».
Спектакль «Дядюшкин сон».
Дмитрий Лямзин

На выставку

Выставка «И расцветут цветы на ткани…» в Краеведческом музее — до 1 сентября, ср-вс с 11:00 до 19:00, 0+

Выставка «И расцветут цветы на ткани…» в Краеведческом музее.
Выставка «И расцветут цветы на ткани…» в Краеведческом музее.
vk.com/agkm1823

В парк

Большая роспись стены во время фестиваля уличной культуры «Связь» в парке «Изумрудный» — 5 июня, 12:00, 0+

Граффити на одном из барнаульских гаражей.
Граффити на одном из барнаульских гаражей.
Фото редакции

На игру

Игротека «.jpeg #6» от проекта «Квиз, плиз!» в «Опере» — 7 июня, 19:30, 18+

Барнаульский квиз.
Барнаульский квиз.
vk.com/owlcup22

В библиотеку

«Открытая библиосреда» со спектаклем, мастер-классом и беседой с психологом в «Шишковке» — 5 июня, 18:00, 12+

&quot;Библионочь&quot; в Шишковке
"Библионочь" в Шишковке
Библиотека им. Шишкова

Для детей

«Кому нравится ночь» в театре кукол «Сказка» — 8 июня, 12:00, 0+

«Кому нравится ночь», театр кукол «Сказка».
«Кому нравится ночь», театр кукол «Сказка».
Дарья Беркетова

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