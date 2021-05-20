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Жизнь

Роспотребнадзор признал 11-кратное превышение мутности питьевой воды в алтайском селе

Специалисты Роспотребнадзора провели проверки воды в Тальменском районе после жалоб местных жителей. Претензии сельчан оказались обоснованными.

Стакан воды
Стакан воды
СС0

Жители поселка Среднесибирского и станции Озерки ранее обратились по поводу качества питьевой воды к депутату Госдумы, лидеру алтайских справедливороссов Александру Терентьеву. Он направил запросы в Роспотребнадзор, ФАС и прокуратуру.

Руководитель общественной приемной депутата Оксана Молодых рассказала подробности проверки.

Образцы для исследований брали по ряду адресов как из распределительной сети, так и из башен станции Озерки, а также водозаборов Школьной и Лесной.

«Что касается конкретных результатов проверки, то, на наш взгляд, они шокирующие. Некоторые показатели превышены в разы, например, мутность по одному из образцов — более чем в 11 (!) раз, то есть составляет 29,6 при максимально допустимом значении 2,6. Также отмечено превышение аммиака, марганца, железа», — цитирует Молодых пресс-служба партии.

По поселку Среднесибирскому Роспотребнадзор выявил несоответствие требованиям и по ранее проведенным проверкам.

Справороссы разработали инструкцию о порядке перерасчета в связи с некачественной коммунальной услугой.

Санитарное ведомство составило административный протокол в отношении компании «Каскад» за выявленные нарушения.

Ранее жители поселка Литвиновка Тальменского района пожаловались в «Справедливую Россию» на жизнь без ФАПа, аптеки, почты, Сбербанка, магазинов, дорог и нормальной питьевой воды.

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