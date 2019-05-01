Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать мясо для шашлыка

В Роспотребнадзоре сообщили, как выбирать мясо, чтобы шашлык был вкусный и не причинил неприятных последствий, пишут «Известия».

В ведомстве посоветовали обращать внимание на внешний вид и запах мяса. Также предостереги от покупки продуктов, которые пахнут затхлостью, сыростью, химией и гнилью. В Роспотребнадзоре отметили, что охлажденное мясо — сухое, но при этом глянцевое, чуть поблескивающее, равномерного цвета. Кроме того, оно не должно сочиться кровью.

Если вы покупаете замаринованный шашлык, то следует обращать внимание не только на его внешний вид, но и на маркировку и срок годности. На маркировке кроме обшей массы мяса должен быть указан сорт. Лучше выбирать высший или первый. В сортах ниже много сухожилий, поэтому шашлык будет жестким.

В ведомстве также рассказали, что уксусно-лимонные маринады не дают мясу испортиться в течение трех дней, а в майонезно-кефирном соусе мясо портится быстрее.

Напомним, на территории Алтайского края ввели особый противопожарный режим. С 1 мая гражданам запрещено посещать леса — за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах. Под запретом оказались в том числе пикники на природе с жаркой шашлыков.