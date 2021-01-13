Роспотребнадзор разрешил жителям Алтайского края окунуться в купель на Крещение Господне

Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю разрешат всем желающим окунуться в купель на Крещение, но только после того, как будет проверена вода.

Ведомство информировало Епархию и глав администраций городов и районов края о необходимости профилактических мероприятий, чтобы минимизировать риски, связанные с распространением COVID-19.

После того, как власти передадут в Роспотребнадзор список купелей, специалисты возьмут там пробы воды. Если она не будет соответствовать нормам, то купание в таких водоемах запретят.

Также специалисты дали рекомендации по поведению в храмах.

Всем старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями рекомендуют принять участие в богослужениях дистанционно.

Священникам и всем посетителям необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, не пускать в храм слишком много людей, а также принять все традиционные антиковидные меры — обеспечить возможность обработки рук антисептиком и так далее.

Крещение 2021

Крещение православные верующие отмечают 19 января.

Ранее специалист рассказала, когда прививающимся от ковида можно окунаться в прорубь.