Роспотребнадзор разрешил жителям Алтайского края окунуться в купель на Крещение Господне

Ведомство информировало Епархию и глав администраций городов и районов края о необходимости профилактических мероприятий, чтобы минимизировать риски, связанные с распространением COVID-19.
После того, как власти передадут в Роспотребнадзор список купелей, специалисты возьмут там пробы воды. Если она не будет соответствовать нормам, то купание в таких водоемах запретят.
Также специалисты дали рекомендации по поведению в храмах.
Всем старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями рекомендуют принять участие в богослужениях дистанционно.
Священникам и всем посетителям необходимо носить маски, соблюдать дистанцию, не пускать в храм слишком много людей, а также принять все традиционные антиковидные меры — обеспечить возможность обработки рук антисептиком и так далее.
Крещение 2021
Крещение православные верующие отмечают 19 января.
Ранее специалист рассказала, когда прививающимся от ковида можно окунаться в прорубь.