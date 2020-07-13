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Жизнь

Роспотребнадзор строго запретил открывать кинотеатры, сауны и солярии в Алтайском крае

Кинотеатры в Алтайском крае могли открыться 1 августа, но управление Роспотребнадзора настояло на том, чтобы этого не случилось, заявила на пресс-конференции начальник ведомственного отдела надзора за гигиеной труда Лариса Зубова.

Открытие кинотеатра "Пионер"
Открытие кинотеатра "Пионер"
Анна Зайкова

По ее словам, на заседании оперштаба предлагалось возобновить деятельность кинотеатров с августа.

«О возобновлении речи пока идти не может и говорить об этом рано», — сказала Зубова.

Открытие кинотеатров предусмотрено на третьем этапе снятия ограничений. Пока Алтайский край на первом этапе.

Предлагалось также разрешить работу саун, душевых и соляриев, но и их деятельность пока под запретом.

Можно на пляж

Как уже сообщалось, разрешили открыться пляжам. Представительница ведомства говорит, что вместе с ГИМС и МЧС провели мониторинг и по его результатам выдали три положительных заключения.

На закрытом барнаульском пляже 3 июля 2020 года.
На закрытом барнаульском пляже 3 июля 2020 года.
22.mchs.gov.ru

Отдыхать и купаться при соблюдении санитарных требований можно только в Барнауле на озере Пионерское, пляжах «Майами» и «Водный мир».

Остальные пока одобрительных заключений не получили.

Также указом разрешили возобновить тренировки для спортсменов. Это сделали потому, что им необходимо поддерживать свой уровень квалификации.

Спорткомитет гарантировал соблюдение все требований Роспотребнадзора, сообщила Лариса Зубова.

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