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Жизнь

Росприроднадзор назвал регион с самым грязным воздухом

Красноярский край — регион с самым загрязненным воздухом в России, рассказала в интервью РБК глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Черная пурга" в Норильске
"Черная пурга" в Норильске
Евгения Светкина. vk.com/typical_norilsk

Этому способствует высокий уровень выбросов в атмосферу в Норильске, общий объем которых там составляет 1,8 млн т в год (11% выбросов по России).

«Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — отметила Радионова.

На втором месте — Череповец в Вологодской области (280 тыс. т, это 1,7% всех выбросов по России).

Замыкает тройку Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тыс. т (1,6%).

По ситуации за 2020−2022 годы наиболее загрязненными территориями в России можно назвать Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

А вот регионом с самым чистым воздухом стала Республика Алтай.

«Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта „Генеральная уборка“ этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион», — заявила Радионова.

Ранее сообщалось, что Барнаул попал в перечень городов с наиболее загрязненным воздухом по итогам экологического мониторинга.

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