Росприроднадзор назвал регион с самым грязным воздухом

Этому способствует высокий уровень выбросов в атмосферу в Норильске, общий объем которых там составляет 1,8 млн т в год (11% выбросов по России).
«Это только учтенные инвентаризованные объекты. Но, по нашему мнению, инвентаризация и методы расчета не совсем корректны», — отметила Радионова.
На втором месте — Череповец в Вологодской области (280 тыс. т, это 1,7% всех выбросов по России).
Замыкает тройку Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тыс. т (1,6%).
По ситуации за 2020−2022 годы наиболее загрязненными территориями в России можно назвать Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края, Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.
А вот регионом с самым чистым воздухом стала Республика Алтай.
«Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта „Генеральная уборка“ этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион», — заявила Радионова.
Ранее сообщалось, что Барнаул попал в перечень городов с наиболее загрязненным воздухом по итогам экологического мониторинга.