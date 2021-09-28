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Жизнь

Росприроднадзор подтвердил слив зловонной жидкости в Обь у пляжа в Барнауле

Специалисты Росприроднадзора подтвердили наличие загрязняющих веществ в жидкости, которая сливается из труб в 200 метрах от пляжа «Водный мир» в Барнауле, пишут «Вести Алтай».

Вид на Новый мост и Обь.
Вид на Новый мост и Обь.
altapress.ru

В начале сентября представители краевой Федерации зимнего плавания нашли на правом берегу Оби старые трубы, из которых в реку текла неизвестная жидкость.

«Воняет по всему берегу. Пахнет и канализацией, и какой-то химией», — описывал руководитель краевой федерации Александр Зеленецкий.

Росприроднадзор взял пробы на исследование и выяснилось, что концентрация загрязняющих веществ превышена.

«В настоящее время совместно с Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой уточняются сведения о собственнике сооружений, являющихся источником сброса сточных вод», сообщила специалист отдела экологического надзора Ольга Исакова.

В ведомстве не уточнили, о каких именно загрязняющих веществах идет речь.

Ранее Росприроднадзор и минприроды отреагировали на сообщения барнаульцев о странной жидкости, которая разлилась в районе Ковша.

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