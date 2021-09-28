Росприроднадзор подтвердил слив зловонной жидкости в Обь у пляжа в Барнауле

В начале сентября представители краевой Федерации зимнего плавания нашли на правом берегу Оби старые трубы, из которых в реку текла неизвестная жидкость.
«Воняет по всему берегу. Пахнет и канализацией, и какой-то химией», — описывал руководитель краевой федерации Александр Зеленецкий.
Росприроднадзор взял пробы на исследование и выяснилось, что концентрация загрязняющих веществ превышена.
«В настоящее время совместно с Алтайской межрайонной природоохранной прокуратурой уточняются сведения о собственнике сооружений, являющихся источником сброса сточных вод», сообщила специалист отдела экологического надзора Ольга Исакова.
В ведомстве не уточнили, о каких именно загрязняющих веществах идет речь.
Ранее Росприроднадзор и минприроды отреагировали на сообщения барнаульцев о странной жидкости, которая разлилась в районе Ковша.