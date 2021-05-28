Роспотребназдор проверил «странное пятно» на воде в барнаульском Ковше

Росприроднадзор и Минприроды отреагировали на сообщения барнаульцев о странной жидкости, которая разлилась в районе Ковша. Эксперты приехали на место и взяли пробы, сообщает Центр управления регионом.

Напомним, 28 мая в социальных сетях были опубликованы кадры, на которых видно, как по поверхности воды на Ковше расплывается огромное пятно.

Барнаульцы выразили опасение, что произошел слив промышленных отходов или химикатов.

«Это же все течет в Обь. Идет загрязнение экологии, отравят рыб. Обратите внимание!» — пишут в Инцидент Барнаул.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы подозрительной жидкости, однако не обнаружили специфического запаха или иных следов нефтепродуктов на поверхности воды.

«На месте, где по сообщению пользователей соцсетей произошел вероятный слив жидкости, находится строительная площадка, которую отсыпают. Есть вероятность, что при строительстве были нарушены старые коммуникации, в связи с чем и произошел разлив жидкости», — передает ЦУР.

Обоснованные выводы о наличии загрязняющих веществ будут опубликованы только после получения результатов исследования проб. Ситуация находится на контроле Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры, прокуратуры Центрального района.

В мае сообщалось, что на месте барнаульского Ковша могут появиться три панельных дома. За возможность построиться на этом месте с 2019 года борются компании «Акватория» и «Генподряд».

Ранее барнаульцы создали петицию, адресованную главе города Вячеславу Франку. Активисты просят не засыпать, не застраивать, а сохранить Ковш.