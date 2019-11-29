России нужен президент-морж: алтайские спортсмены объяснили, зачем оголяются на людях и в чем сила их эпатажа

В Алтайском крае больше 20 лет существует федерация закаливания и спортивного зимнего плавания «Белые медведи». Спортсмены то и дело удивляют барнаульцев откровенными перформансами и призывают вести здоровый образ жизни. В беседе с altapress.ru они рассказали, почему мечтают, чтобы президент в России был моржом, зачем устраивают шоу и помогает ли закаливание победить болезни.

Краткое содержание

Кто такие «Белые медведи» и что они делают

«Сейчас у нас закаливанием занимается больше 80 человек. Это самые разные люди, начиная от дворников, заканчивая аспирантами и профессорами. Новые участники приходят часто, ведь в последнее время многие думают о своем здоровье» — рассказывает Галина Лопатина, вице-президент алтайской федерации «Белые медведи».

Она сама почти 20 лет занимается зимним плаванием и вспоминает, что узнала о моржах случайно, когда попала на один из заплывов. Галина Лопатина говорит, что тогда ее впечатлило то, что раздетые люди не мерзнут, и она решила проверить себя:

Моржи очень поразили меня, и я подумала: смогу ли так же? Решила попробовать, настроилась, к счастью, все получилось. Через некоторое время уже почти не боялась мороза и активно совершала заплывы в холодной воде.

Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru

За годы тренировок зимним плаванием спортсменка достигла многого, например несколько раз проплывала большие расстояния в проруби. Она и сейчас с гордостью говорит об одной своих из главных спортивных побед: в 2007 году покорила Кольский залив, это достижение занесли в Книгу рекордов России.

Это был непростой заплыв, который продолжался около 40 минут. Там сначала шел прилив, потом отлив, нас болтало то в одну сторону, то в другую. В залив впадает две реки, одна ледяная, а другая относительно теплая. Особенно сложно было переносить перепады температур, существовала опасность мышечных спазмов. Но, к счастью, все прошло хорошо, — рассказывает спортсменка.

В наши дни Галина Лопатина в основном занимается тренерской работой, обучает плаванию других людей. Многим участникам алтайской федерации за 30, но есть и молодые люди и моржи в годах, одному из них 84 года.

По словам спортсменки, много новых людей начали закаливаться после громкой истории с педагогом Татьяной Кувшинниковой, которая занималась в «Белых медведях». Напомним, учительница была вынуждена уволиться из школы из-за того, что родителям учеников не понравилось ее фото в купальнике в социальных сетях.

Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru

Татьяна Кувшинникова приводила к нам много школьников, все они занимались с удовольствием и укрепляли свое здоровье. Не знаю, почему снимок в купальнике вызвал столько негатива, — говорит Галина Лопатина.

По ее словам, сейчас в Алтайском крае закаливанием увлечено немало детей. Многие делают это вместе с родителями. Однако моржи не только укрепляют здоровье и поддерживают физическую активность, но и просто проводят свободное время вместе.

Не нужно думать, что люди постоянно совершают над собой насилие и находятся много времени в холодной воде. Многие приходят просто чтобы пообщаться и найти новых друзей, а заодно и укрепить иммунитет, — отмечает вице-президент алтайской федерации «Белые медведи».

Она добавила, что многим закаливание помогает побороть вредные привычки. Среди моржей почти никто не курит и мало кто выпивает даже по праздникам.

«Мы активно проводим время вместе с пользой для здоровья. Благодаря закаливанию многие реже болеют и не так часто обращаются к врачам», — резюмировала Галина Лопатина.

Яркие шоу в полуголом виде

В Алтайском крае «Белые медведи» известны своими эпатирующими шоу. Они, например, приходили на выборы в купальных костюмах, катались на лыжных праздниках в трусах, гуляли полуголыми по Барнаулу в жуткие морозы. Многие скептически относятся к таким акциям, однако моржи нормально относятся к критике и не принимают ее близко к сердцу.

Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru

Галина Лопатина,

вице-президент алтайской федерации «Белые медведи»:

Кто-то относится к нам негативно, кто-то подсмеивается, но весь наш эпатаж — ради здоровья. Различными шоу мы привлекаем новых людей. Согласитесь, ведь часто заинтересовать ребенка простым плаванием не так легко, а в игровой форме с помощью ярких костюмов привлечь внимание намного проще.

Спортсменка рассказывает, что за годы существования федерации они много раз делали новогодние представления, выступали возле елок, проводили спектакли в проруби. Также сняли несколько фильмов, переписали сказки на зимний лад. По словам Галины Лопатиной, многие зрители были в восторге, ролик даже показывали по казахскому телевидению.

Во время нашей встречи «Белые медведи» также решили удивить барнаульцев и показать мастер-класс по закаливанию. Они ныряли в сугробы, обтирались снегом и показывали акробатические номера под окнами одной из городских больниц.

Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru

А Александр Зеленецкий, президент алтайской федерации, даже жонглировал в одних трусах на глазах у изумленных прохожих. К слову сказать, на улице в этот момент было минус 28, но это ничуть не напугало моржей.

Без постоянной базы и финансирования

Долгое время члены федерации занимались плаванием на озере Пионерском. Там была оборудована база с раздевалками и баней. Однако в мае 2019 года «Белые медведи» покинули свое постоянное место пребывания. По словам Александра Зеленецкого, причина в том, что землю у озера арендовали представители центра «Природа и человек», которые попросили освободить территорию и разобрать постройки.

В эту базу на озере Пионерском мы вложили душу, строили ее совместными усилиями. А теперь придется начинать с нуля. Пока мы гости на пляже «Водный мир», также есть помещение на гребном канале. Мы активно пропагандируем зимнее плавание, приглашаем других людей заниматься. Самое главное для нас, чтобы было теплое место, для того чтобы можно было переодеться там и греться при необходимости, — говорит Александр Зеленецкий.

Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru

Также одна из главных проблем федерации — отсутствие финансирования. Спортсмены выживают за счет добровольных членских взносов. Деньги уходят на подготовку к соревнованиям и другие расходы.

В будущем моржи надеются получить государственную поддержку, чтобы обустроить базу и чаще ездить на спортивные мероприятия в другие города.

Нам бы хотелось, чтоб было хотя бы минимальное финансирование, потому что порой сложно искать деньги. Министерству спорта интересны те, кто дает результаты на высоком уровне. У нас ведь тоже есть яркие примеры, однако иногда просто нет средств для того, чтобы поехать на соревнования, — отмечает Галина Лопатина.

Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru

Погрузить политика в прорубь

Спортсмены признаются, что у них непростые отношения с представлениями власти, потому что зимнее плавание не является олимпийским видом спорта, а следовательно, никакой поддержки моржи не получают.

Очень хотелось бы, чтобы о зимнем плавании активно говорили на государственном уровне, как это, например, сделано в Китае. Или хотя бы на региональном, моржеванием в Алтайском крае мог бы заниматься кто-нибудь из депутатов или чиновников. Тогда эти люди понимали бы проблематику изнутри и знали, как улучшить ситуацию. А вообще в идеале России нужен президент-морж, тогда бы все точно изменилось, — рассуждает вице-президент алтайской федерации «Белые медведи».

И добавляет, что во многих городах из моржевания делают фишку, туристы приезжают посмотреть на спортсменов. «Хотелось бы, чтобы так было и у нас», — говорит Галина Лопатина.

Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru

Как начать закаляться

Александр Зеленецкий советует заниматься закаливанием всем, независимо от возраста. Однако важно знать о своих заболеваниях и проконсультироваться с врачом, чтобы не было осложнений.

Закаливание — это доступная и бесплатная форма оздоровления, которая ведет только к позитиву. Мы ведь живем в Сибири, у нас семь месяцев холод. Наша цель — не ставить рекорды, а укреплять здоровье, поэтому сначала на морозе можно проводить не слишком много времени, — отмечает Александр Зеленецкий.

Моржи признаются, что главное — не только подготовка, но и правильный настрой. Важно не бояться холода и не думать о том, что можно заболеть.

Алтайские «Белые медведи» Анна Зайкова , altapress.ru

Перед погружением в холодную воду Александр Зеленецкий советует хорошо размяться и сделать растяжку. После этого аккуратно заходить в воду. Там можно провести не более 30 секунд. Затем постоять на коврике, не протираясь, а уже потом заходить в теплое помещение. Постепенно нагрузку можно увеличить до минуты.

Положительные изменения станут видны сразу. Но если у человека ослабленный организм, то он может дать небольшой сбой, начнет выгонять «больные клетки». Они станут умирать, как мухи. В первое время важен самоконтроль, а потом закаливание войдет в привычку, — отмечает Александр Зеленецкий.

А Галина Лопатина советует всем желающим приходить к ним: «В этом деле очень важна поддержка, у нас семейная обстановка, люди всегда готовы помочь друг другу».