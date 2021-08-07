Россинам рассказали, почему опасно делать скриншоты

Массовый переход сотрудников на удаленный формат работы во всех странах показал, насколько опасными могут быть обычные скриншоты. Именно они чаще всего становятся причиной утечки конфиденциальных документов и данных, рассказал управляющий партнер B&C agency Марк Шерман. Эксперта цитирует РИА Новости.

Как пояснил Шерман, проблема стала острее с введением удаленки: когда сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах.

Так в сеть стали попадать конфиденциальные сведения. «Подобными прецедентами пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях», — предупредил топ-менеджер B&C agency

Утечка данных может привести как к воровству бизнес-модели, так и к публикации «неблагоприятных» для компании новостей, что грозит серьезным ущербом репутации. «А восстановление имиджа стоит недешево» — отмечает эксперт.

Марк Шерман посоветовал работодателям подписывать с сотрудниками соглашение о том, что любая секретная информация должна передаваться только через защищенные каналы связи.

Ранее стало известно, что российские чиновники массово уходят из WhatsApp из-за изменения схемы передачи персональных данных.